Schüleraustausch Bilder, Videos und eine Überraschung

Gaildorf / Jochen Höneß

Mit einer Perücke auf dem Kopf begrüßt Thomas Höll aus dem Team der Schulleitung die Gäste im Atrium des Schenk-­von-Limpurg-Gymnasiums. Die künstliche Haarpracht ist eines von vielen liebevoll-witzigen Details, die an diesem Donnerstagabend auf den Anlass der Zusammenkunft hinweisen: Die vier Schüler Katharina Bölz, Nina Wied, Philipp Müller und David Zimmermann erzählen mit einer Powerpoint-Präsentation, ein paar Videos und vielen Anekdoten von ihrer ereignisreichen Reise nach Tansania im Juli. Begleitet wurden sie von Lehrerin Erika Theil und Lehrer Dirk Walz, die ebenfalls an diesem Abend zugegen sind.

Abschied fiel schwer

Nach einem gemeinsamen Begrüßungstanz – was in Tansania kaum für Aufsehen sorgt, in Deutschland jedoch umso ungewöhnlicher ist – lassen die Schüler ihren Aufenthalt in dem afrikanischen Land Revue passieren. Zu jeder Zeit merkt man ihnen dabei an, dass sie gerne dort waren und ihnen der Abschied schwergefallen ist. Das Kooperationsprojekt mit der King’Ori Secondary School gibt es nun schon seit mehreren Jahren, und dank der fortwährenden und großzügigen Unterstützung durch Familie Schick respektive die Gaildorfer Bürgerstiftung ist dieser beiderseitige Austausch mehr als „nur“ ein Kennenlernen der Kulturen: Die Gaildorfer Schüler leisten vor Ort ganz konkrete Aufbauhilfe. So wurden im Juli Klassenzimmerwände gestrichen, das Fundament für eine neue Mensa gelegt und die deutsche neben der tansanischen Flagge samt Wappentier auf eine der Außenwände an der Schule gezeichnet – als Ausdruck der Verbundenheit.

Frisch vom Markt

Gegen Ende des Aufenthalts tätigten die Gaildorfer Schüler Einkäufe auf einem Masai-Markt. Mit dem erstandenen Schmuck, den Tüchern und vielem mehr bauten sie nun wiederum einen Marktstand im Atrium auf, wo die Gäste am Donnerstagabend zur Unterstützung der Partnerschule ihrerseits einkaufen können.

Eine freudige Überraschung gibt es nach vielen Dankesworten von Lehrern und Schülern zum Schluss des Vortrags – dank

der Grund- und Werkrealschule Fichtenberg: Das dortige Schulfest im Sommer trug das Motto „Afrika“ und der Erlös des Schülerlaufs in Höhe von 1675 Euro soll der im Bau befindlichen Mensa der King’Ori Secondary School zugutekommen.