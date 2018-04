Ausstellung Bilder aus dem „Atelier Natur“

Gaildorf / swp

Auge in Auge mit einer Waldohreule. Eine Fliege begegnet einem Laubfrosch. Eine bekannte, aber doch sonderbare und so noch nie gesehene Welt kann man in den Naturfotografien von Vater und Sohn Gerhard und Benjamin Waldmann entdecken. Ab Sonntag, 29. April, zeigen sie ihr fotografisches Repertoire auf sechzig großformatigen Alu-Dibond-Feinartdrucken in der Galerie im Alten Schloss in Gaildorf. Die Auswahl stellt eine Art „Best of“ der beiden dar und ist als Wanderausstellung konzipiert.

Die beiden Fotografen, Vater Waldmann lebt in Satteldorf, der Sohn in Stuttgart, eint nicht nur die Liebe zur Natur und die Begeisterung für die Fotografie. Sie sind auch nicht nur Dokumentaristen der Natur, sondern wollen ihre Schönheit zeigen – von der banalen Fliege bis hin zum seltenen Roten Apollofalter. Alle Fotografien sind in der freien Natur zwischen Hohenlohe und den Alpen entstanden und wurden nicht am PC manipuliert.

Außergewöhnliche Kompositionen, ein gekonntes Spiel mit Licht und Schatten und wunderbare Schärfeverläufe mit malerischen Hintergründen zeichnen die Bilder der beiden Naturfotografen aus, teilt die IG Kunst mit. Sie finden international Anerkennung und wurden bereits in einer Vielzahl von Medien präsentiert.

Benjamin Waldmann ist Mitglied in der renommierten Gesellschaft Deutscher Tierfotografen e. V. (GDT), der deutschlandweit größten und europaweit ältesten Naturfotografenvereinigung. Dort leitet er die Regionalgruppe VIII Württemberg, Bayern. Zudem initiierte er und koordiniert das Fotoprojekt „Wilde Alb“ (www.wildealb.de).

Info Die Vernissage findet am Sonntag, 29. April, im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses statt und beginnt um 17 Uhr. Die Künstler zeigen zur Vernissage eine Multimedia-Präsentation. Die Galerie ist samstags, sonntags & feiertags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Die Ausstellung endet am 21. Mai.