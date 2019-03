Jubiläum Bewegende Jahre erlebt

Gaildorf / Hans Buchhofer

Eine pompöse Hochzeit mit vielen Gästen und einem reichhaltigen Menü war diese Hochzeit nicht. „Dafür hatten wir wirklich kein Geld“, erinnert sich Ekaterina Sterzel an diese entbehrungsreichen, aber dennoch guten Jahre in der Ukraine. Ekaterina wurde 1940 in Grabowniza geboren, ihr Ehemann in Buschino, beide Orte liegen in der Ukraine. Wie viele Menschen aus der damaligen Zeit prägten die Wirrnisse und Schrecken des Zweiten Weltkrieges ihre Kindheit und Jugendzeit. Die deutschen Soldaten brachten die deutschstämmigen Familien vor der anrückenden russischen Armee nach Deutschland.

Auf dem Weg nach Sibirien

Was zunächst als Sicherheit empfunden wurde, entpuppte sich 1945 als Trugschluss. Die Familie von Ekaterina durfte 1945 in ihre ehemalige Heimat, in die Ukraine, zurückkehren, doch der Zug nahm den direkten Weg nach Sibirien. Vier oder fünf Jahre, so erinnert sie sich mussten sie dort ausharren und im Wald arbeiten. Mit Wattehosen, warmen Stiefeln und Mütze überstanden sie diese schlimmen Jahre. „Erkältungskrankheiten wie Schnupfen oder Husten kannten wir nicht, denn die Luft war dort gut“, so die Erinnerungen.

Mit 17 Jahren kehrte Ekaterina mit ihrer Schwester in ihre Heimat in der Ukraine zurück und lebte dort als Deutschstämmige illegal. Julius Sterzel lebte im gleichen Ort. Beim Tanz funkte es zwischen den beiden. „Dort findest du bestimmt ein deutsches Mädel“, hatten die Eltern von Julius ihren Sohn ermuntert. Ihre Heirat fand am 3. März 1959 in Buschino statt, sehr bescheiden im Rathaus und in der Kirche, mehr gab es nicht. Zwei Jungen und ein Mädchen wurden geboren und ein bescheidenes Leben wurde geführt. „Wir hatten aber alles, was wir brauchten!“ Er und sie arbeiteten in einer Möbelfabrik. Die Söhne wurden Mechaniker und die Tochter wurde Näherin. Dank der Unterstützung des in Gaildorf lebenden Vinzenz Holzberger konnten die Formalitäten zur Ausreise nach Deutschland erledigt werden und 1992 kam die Familie nach Deutschland.

Seit dem Jahr 2000 leben das Ehepaar und ihre erwachsenen Kinder in Gaildorf. Da sie das Sparen in die Wiege gelegt bekamen, konnten Ekaterina und Julius Sterzel eine behagliche Eigentumswohnung erwerben. Dort lebt das Rentnerehepaar zufrieden, und vor allem Ekaterina freut sich über ihre stabile Gesundheit. Alles, was im Haushalt anfällt, kann sie noch selbst erledigen. Ihrem Ehemann Julius geht es nicht mehr so gut, da er vieles vergisst. Am Sonntag steht, wie vor 60 Jahren, der Kirchgang in Sankt Josef auf dem Programm, und dann kommen die Kinder samt der zahlreichen Enkelkinder in die Wohnung, um zusammen mit Pater Tomy Thomas die Hochzeitsfeierlichkeiten nachzuholen. „Mama und Papa, wir bringen alles mit, das habt ihr euch verdient“, war im Vorfeld des Familienfestes zu vernehmen. Was sich die beiden noch wünschen – recht lange noch viel Gesundheit, was nicht überraschend zu hören war.