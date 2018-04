Mobilität Betreuung, Bausachen, Cityflitzer

Gaildorf / swp

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Gaildorf tagt am morgigen Mittwoch um 18 Uhr im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses und im Anschluss der Gemeinderat. Im Ausschuss stehen Bausachen an. Nach der Bürgerfragestunde und Anfragen der Stadträte geht es in der Ratssitzung um folgende Punkte:

Vergabe Neumöblierung Fraschmausoleum

Tragwerksuntersuchung Ostbau Altes Schloss, Vergabe Gutachten, Auswahl weitere Begleitung Tragwerksplanung

Kindergarten und Krippe Großaltdorf: Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen durch Umnutzung des bisherigen Dorfgemeinschaftsraumes

Prüfung der Bauausgaben der Stadt und des Städtischen Wasserwerks 2012 – 2016

City-Flitzer: Information über die Entwicklung von Aufwand und Erlös

Baubeschlüsse: Kanalerneuerung Fraschstraße, Kanal- und Wasserleitungserneuerung in der Raiffeisenstraße

Annahme von Spenden

Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung