Arbeitsmarkt Bester September seit 27 Jahren

Aalen / swp

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Agentur Ostwürttemberg weiter rückläufig.

Die Arbeitslosigkeit ist in Ostwürttemberg im Berichtsmonat September in allen Bereichen zurückgegangen. So sank die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Agenturbezirk um 437 auf 7535. „Der urlaubs- und ferienbedingte Anstieg des Vormonats konnte zu einem großen Teil wieder kompensiert werden, die Sommerflaute ist überwunden“, erklärt Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur, die aktuelle Entwicklung. Im Vorjahresmonat waren noch 752 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Rückgang um 9,1 Prozent. „Wir müssen bis ins Jahr 1991 zurückblicken, um niedrigere Arbeitslosenzahlen in einem Monat September zu entdecken.“

Die Arbeitslosenquote in Ostwürttemberg verbesserte sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Im Vorjahresmonat lag sie um 0,4 Prozentpunkte über dem aktuellen Wert. Die Entwicklung in Ostwürttemberg verlief im Berichtsmonat parallel zum Landestrend. Auch dort sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf nun 3,1 Prozent.

Rückgang um 15,8 Prozent

„Erfreulich ist, dass alle Personengruppen von dieser Entwicklung profitieren konnten“, so Zillert. Vor allem die Gruppe der unter 25-Jährigen zeichnet verantwortlich für den starken Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region. Mit 843 arbeitslos gemeldeten jungen Erwachsenen lag ihre Zahl um 158 Personen oder anders ausgedrückt um 15,8 Prozent niedriger als noch im August.

Positiv ist festzustellen, dass sich im Berichtsmonat im Agenturbezirk die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 73 (3,3 Prozent) verringert hat. Im Land ging die Arbeitslosigkeit dieses Personenkreises lediglich um 1,9 Prozent zurück. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldeten Personen lag im Berichtszeitraum bei 28,5 Prozent. Der Wert für Baden-Württemberg lag bei 27,9 Prozent. Auch bei den ausländischen Arbeitslosen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Ihre Zahl ging um 105 auf 2045 zurück. Das entspricht einem Minus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in beiden Landkreisen zu verzeichnen. Im Kreis Heidenheim reduzierte sich die Arbeitslosenzahl um 206 Personen auf 2638. Das entspricht einem Minus zum Vormonat von 7,2 Prozent und einem Rückgang um 15,7 Prozent gegenüber September 2017. Dementsprechend sank auch die Arbeitslosenquote im Kreis Heidenheim gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte. Vor einem Jahr lag die Quote mit 4,3 Prozent noch 0,7 Prozentpunkte über dem aktuellen Wert.

Etwas schwächer ausgeprägt war der Rückgang bei den Arbeitslosen im Ostalbkreis. 231 Menschen waren dort weniger arbeitslos gemeldet als im August. Dies bedeutet ein Minus von 4,5 Prozent zum Vormonat. Im Vorjahresvergleich sank die Arbeitslosenzahl um 5,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote des Ostalbkreises liegt aktuell bei 2,8 Prozent.

Die Betriebe sind nach der Urlaubszeit wieder verstärkt an der Einstellung von neuen Mitarbeitern interessiert. Dies dokumentiert auch die im Berichtsmonat wieder stark gestiegene Zahl offener Arbeitsstellen. 1235 neue Stellenangebote haben die Firmen der Arbeitsagentur und den Jobcentern zur Besetzung gemeldet – 135 mehr als noch im Vormonat.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Entwicklung des Arbeitsmarktes auch im Oktober fortsetzt und die Arbeitslosenzahlen im Sinkflug bleiben“, so Zillert.