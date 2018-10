Wissen Besonderheiten der Region im Blick

Schwäbischer Wald / swp

Die Naturparkschule der Naturparkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, das reguläre Unterrichtsprogramm durch praktisches Erleben der Natur und der eigenen Region draußen vor den Schulhaustüren zu bereichern.

Die Idee zur Naturparkschule der Naturparkführer entstand gemeinsam mit dem Naturparkverein schon 2007, im Jahr der Zertifizierung der ersten Naturparkführer im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Bewaffnet mit Flipchart, Moderationskoffer und vielen Ideen traf man sich zum Brainstorming in einer Murrhardter Gaststätte. Im April 2008 fand dann die erste Veranstaltung der Naturparkschule zum Thema Wiese bei Rudersberg statt.

Anfangs wurde das Projekt vom Naturpark gefördert. Das jährliche Kontingent an Veranstaltungen war schnell ausgebucht. Inzwischen steht die Naturparkschule schon lange auf eigenen Beinen. Und immer noch finden jährlich rund 40 Veranstaltungen statt. Daher sind die Naturparkführer stolz, mit ihrer Naturparkschule dieses Jahr schon das Zehn-Jahr-Jubiläum feiern zu können. Außerdem entwickelte sich aus der Naturparkschule der Naturparkführer zusammen mit anderen Naturparken die Idee, Schulen die Möglichkeit zu geben, sich als Naturparkschule zertifizieren lassen zu können.

Als Botschafter des Naturparks ist es den Naturparkführern ein Anliegen, die Inhalte und Ziele des Naturparks nach außen zu transportieren. Angebote für Schulen spielen dabei eine wichtige Rolle. Zahlreiche Themen des Sachunterrichts und im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine der Leitperspektiven des aktuellen Bildungsplans, gehören zur Kernkompetenz der zertifizierten Natur- und Landschaftsführer im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Als Kenner des Naturparks verfügen die Naturparkführer über hervorragende Ortskenntnisse, auch im Blick auf geeignete Kulissen für Schulveranstaltungen.

Unterricht im Grünen

In ihrer Naturparkschule bieten die Naturparkführer handlungs- und erlebnisorientierte thematische Lerngänge an, also praxisorientierten Unterricht im Grünen. Und nicht selten lassen sich die Lehrerinnen und Lehrer dabei vom Forscherdrang ihrer Schülerinnen und Schüler anstecken, sodass sie sich gemeinsam mit den Schülern aktiv am Programm beteiligen.

Für die Naturparkschule existieren fertig ausgearbeitete Veranstaltungen. Eigene Themenwünsche sind auf Anfrage ebenso möglich. Zudem bieten die Naturparkführer auch Programm für Schulausflüge, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, Events für die ganze Schule oder auch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an. Das Prädikat Naturparkschule wird für einen Zeitraum von fünf Jahren vergeben und kann danach für jeweils fünf Jahre verlängert werden.

Info Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Naturparkführer (www.die-naturparkfuehrer.de). Anmeldungen nimmt der Naturparkführer Walter Hieber unter der E-Mail-Adresse hieber@die-naturparkfuehrer.de entgegen. Er vermittelt dann einen auf das Thema spezialisierten Kollegen.