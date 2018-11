Verein Besinnliche Stunden am ersten Advent

Besinnliche Stunden am ersten Advent

Sulzbach-Laufen / swp

Zum Ausklang des Wanderjahres lädt der Albverein alle Wanderfreunde, Mitglieder, Kinder und Jugendlichen zu seiner adventlichen Jahresabschlussfeier ab 11 Uhr in die Schlosskirche in Schloss Schmiedelfeld ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen nimmt Peter Kraft die Gesellschaft mit auf eine geschichtliche Schlossführung. Sie dauert circa eine halbe Stunde. Peter Kraft gibt dabei viele interessante Einblicke in die Geschichte dieses Kulturdenkmals. Im Anschluss daran stimmen sich die Wanderer bei Kaffee, Tee, Kaba und Gebäck mit adventlichen Liedern auf Weihnachten ein. Es gibt eine kleine Bastelecke und für die Albvereinsjugend eine vorzeitige Bescherung.

Der Vorstand freut sich besonders auf ältere Mitglieder und Gäste, die nicht mehr aktiv an den Wanderungen teilnehmen können. Für alle, die gerne mit dem Albverein ein paar schöne Stunden verbringen möchten und keine Möglichkeit haben, nach Schloss Schmiedelfeld zu kommen, gibt es einen Fahrdienst. Dafür hat der Verein das Dorfauto der Gemeinde reserviert, mit dem Gäste von zu Hause abgeholt und wieder heimgebracht werden.

Info Anmeldungen nimmt Silvia Wahl unter 0 79 76 / 81 19 oder per E-Mail an hs.wahl@kabelbw.de entgegen.