Bilanz Beschäftigung erreicht Rekordniveau

Aalen /

In der Ostwürttemberg ist im Juni die Zahl der Arbeitslosen weiter zurück gegangen. Vor einem Jahr waren noch knapp 17 Prozent mehr Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sinkt erstmals unter drei Prozent.

Im Bezirk Ostwürttemberg ist die Arbeitslosenzahl auf ein Rekordtief gesunken. Exakt 7067 Personen waren zum Ende des Berichtsmonats Juni in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet. Der Chef der Aalener Arbeitsagentur, Elmar Zillert, freut sich über diese Zahl, denn „so wenige Arbeitslose hatten wir in einem Juni in Ostwürttemberg noch nie“.

Gegenüber dem Vormonat, in dem noch 274 Personen mehr arbeitslos gemeldet waren, ist die Zahl der Arbeitslosen um 3,7 Prozent zurückgegangen. Noch deutlicher fällt der Vergleich mit dem Juni des Vorjahres aus. Vor Jahresfrist waren 1432 Personen und damit 16,8 Prozent mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Erstmals sank die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk unter die Drei-Prozent-Marke auf 2,9 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Landkreisen zurückgegangen. Im Kreis Heidenheim reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen um 126 Personen auf 2649. Die Arbeitslosenquote des Landkreises Heidenheim sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent.

Im Ostalbkreis waren zum Ende des Berichtsmonats 4418 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 148 weniger als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote des Ostalbkreises ging ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte zurück und liegt aktuell bei 2,5 Prozent.

Entwicklung im Landestrend

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit entwickelt sich damit im Juni parallel zum Verlauf in Baden-Württemberg. Auch hier verringerte sich die Quote im Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Im Vorjahresvergleich hat Ostwürttemberg aber mit einem Minus von 16,8 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung genommen als der Landesdurchschnitt. Hier verringerte sich die Arbeitslosigkeit mit 9,7 Prozent markant, konnte aber mit der Marktentwicklung in Ostwürttemberg nicht Schritt halten.

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit konnten diesen Monat mit Ausnahme der unter 25-Jährigen alle profitieren. Den größten Rückgang gab’s bei der Gruppe der über 50-Jährigen. Ihre Zahl reduzierte sich im Berichtsmonat um 137 auf 2840 Personen. Erfreulich ist auch die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei den ausländischen Mitbürgern. Ihre Zahl ging um 41 auf 1896 Arbeitslose zurück. Ebenfalls positiv stellt sich die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosen dar. Im Berichtsmonat waren 2257 Personen bereits länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet. Dies waren 102 Personen weniger als noch im Vormonat. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen liegt in Ostwürttemberg bei 31,9 Prozent. Der Anteil verbesserte sich deutlich, liegt aber immer noch 2,4 Prozentpunkte über dem Landesschnitt.

Etwas früher als in den vergangenen Jahren stieg die Zahl der unter 25-Jährigen geringfügig um 6 auf 530 Arbeitslose an. „Dies hängt insbesondere mit dem Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben zusammen, der aus unterschiedlichen Gründen nicht immer nahtlos klappt. Doch dies ist eine jährlich wiederkehrende Entwicklung, die sich schnell wieder auflöst, da es sich um gut qualifizierte junge Personen handelt, die am Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg dringend gebraucht werden“, beruhigt Zillert. Betrachte man die Jugendarbeitslosigkeit im Jahresvergleich, sei ein Rückgang um 19,5 Prozent zu verzeichnen.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist im Berichtsmonat um 170 auf 3261 Personen zurückgegangen. Die Zahl der bei den Jobcentern arbeitslos gemeldeten Hartz-IV-Bezieher sank um 104 auf 3806 Arbeitslose.