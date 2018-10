Tradition Beim Klassentreffen werden Erinnerungen wach

Gaildorf/Fichtenberg / Hans Buchhofer

In Gaildorf besuchten die Jahrgänge 1942/43 die Grundschule in der Stadtschule und danach die Volksschule oder das Progymnasium in schön getrennten Mädchen- und Jungenklassen. Die Mädchen residierten später mit Herrn Tischer in der Jugendherberge, die Jungen mit Herrn Strohmeier im Alten Schloss im heutigen Dürnitzsaal. Was dabei erstaunlich ist: Seit ihrer Entlassung im Jahre 1967 treffen sich die beiden Klassen regelmäßig im Fünfjahresrhythmus, und wer Lust und Laune hat, konnte einmal im Monat seine Schulkameraden im Schlosscafé treffen.

Am vergangenen Samstag war wieder einmal das große Klassentreffen angesagt, und fast alle versammelten sich in der „Krone“ in Fichtenberg. Organisiert werden die Treffen von Helga Specht und Ursula Merz. Traditionell wird das Treffen mit einer kurzen Rede von Elvira Walter eröffnet, die sich im Namen aller bei Heiner Noller bedankte, der stets zur Seite steht, wenn es einem Mitschüler nicht so gut geht. Die weiteste Anreise hatten Johanna Gryn aus den USA und Albrecht Lang aus Kanada. Beide waren bis auf ganz wenige Ausnahmen immer bei den Treffen dabei. Nach dem Mittagessen fand ein Rundgang durch Fichtenberg statt. Inge Ockert und Birgit Bayer stellten markante Gebäude und ihre Geschichte vor.