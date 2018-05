Fest Beifall für tanzende Kinder vor der Moschee

Gaildorf / Foto: Hans Buchhofer

Als eine lebendige Gemeinde präsentierte sich der türkisch-Islamische Religions- und Kulturverein in Unterrot beim Tag der offenen Tür am Wochenende. Die Gemeinde der Ditib (türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion) zählt etwa 200 Mitglieder, und es waren wohl wenige, die am Wochenende nicht den Weg zur Moschee gefunden haben. Dort wurde fleißig in der Küche und an den Ständen gearbeitet, um die Besucher mit türkischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Mädchen und Jungen zeigten verschiedene Tänze und bekamen viel Beifall. Unter den Gästen waren auch Dekan Uwe Altenmüller und Pfarrerin Katharina Merklein von der evangelischen Gemeinde, die den Vorsitzenden der Moschee, Necdet Sahin und Imam Erdogan Öztürk, zum Gegenbesuch zum Sommerfest unterm Kirchturm der Stadtkirche einluden. Am Mittwoch ist es für die Muslime mit dem Feiern vorbei, denn dann beginnt der Fastenmonat Ramadan. Dann darf nur vor Sonnenauf- und nach Sonnenuntergang gegessen und getrunken werden.