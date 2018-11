Bildung Bei Rotkäppchen und den sieben Geißlein

Welzheim / swp

Der Historische Verein Welzheim lädt zur Eröffnung der Sonderausstellung „Einfach märchenhaft“ am Sonntag, 18. November, um 14.30 Uhr ins Museum Welzheim ein. Zur Eröffnung spielen die Musiker der „Corona Musica“ Lieder aus der Märchen- und Weihnachtswelt. In der Ausstellung werden bekannte und weniger bekannte Märchen vorgestellt.

Seit dem Erfolg der „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm 1812 erlebten die zauberhaften Geschichten einen Boom in Literatur, Puppentheatern und Spielen, nicht nur in Deutschland. Im 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts war das Märchen ein ideales Vermittlungsinstrument für bürgerliche Tugenden wie Gehorsam, Glaube, Fleiß und Sittsamkeit und wurde gezielt in den Dienst der zeitgenössischen Pädagogik gestellt.

Gezeigt werden neben historischen und modernen Buchausgaben auch kunstvoll illustrierte Bilderbögen, liebevoll gestaltete Papiertheater, Schattentheater, Spiele, Figuren, Dioramen und viele weitere Objekte, die sich der Märchendarstellungen bedien(t)en. Daneben gibt es wie immer ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorlesungen, Papiertheateraufführungen und Filmen. Große und kleine Besucher können sich selbst als Papier- und Schattentheaterspieler versuchen. Zudem sind weitere Überraschungen geplant.

Das Museum befindet sich in der Pfarrstraße 8 in Welzheim. Die Sonderausstellung „Einfach märchenhaft“ endet am 6. Januar und ist an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzliche Öffnungstage sind am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, am 26. Dezember von 11 bis 17 Uhr, am 1. Januar von 11 bis 17 Uhr. Sonderführungen für Kindergärten, Schulklassen und Gruppen können unter der Telefonnummer 0 71 83 / 4 11 35 vereinbart werden.