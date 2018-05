Rems-Murr-Kreis Behinderungen auf Bundesstraße 14

Rems-Murr-Kreis / swp

Zwischen dem Leutenbachtunnel und Nellmersbach werden die Schutzplanken umgerüstet.

Nachdem auf der Bundestraße 29 ein gutes Stück geschafft ist, wird die Schutzplankenumrüstung entlang der Bundesstraßen nun auf der B 14 fortgeführt. Bis Ende Mai soll der Abschnitt zwischen dem Leutenbachtunnel und der Anschlussstelle Nellmersbach in zwei Abschnitten fertiggestellt werden.

Zunächst wird der Bauabschnitt eins – etwa 200 Meter vor beziehungsweise nach dem Tunnel bis zur Anschlussstelle Nellmersbach – umgebaut. Aktuell bereitet eine Baufirma die Umrüstungsarbeiten vor, stellt Baustellenbeschilderungen auf und nimmt Markierungsarbeiten vor. Im Anschluss beginnen die eigentlichen Arbeiten: Die Schutzplanken im Mittelstreifen werden abgebaut und in den kommenden Wochen durch neue ersetzt.

Während der Arbeiten stehen in beiden Fahrtrichtungen je zwei Fahrspuren zur Verfügung. Um den Schutz der Bauarbeiter gewährleisten zu können, gilt im gesamten Baustellenbereich eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern.

Direkt im Anschluss wird Bauabschnitt zwei umgerüstet. Auf diesem Abschnitt wird die Verkehrssicherung täglich auf- und wieder abgebaut; es steht dann in jeder Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung. Innerhalb der Arbeitszeiten ist auch im Leutenbachtunnel in Fahrtrichtung Backnang nur eine Fahrspur offen. Es gilt ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Um die Beeinträchtigungen während des Berufsverkehrs so gering wie möglich zu halten, gelten folgende Arbeitszeiten: in Fahrtrichtung Stuttgart montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 20 Uhr. In Fahrtrichtung Backnang montags bis donnerstags von 7 bis 15 Uhr, freitags von 7 bis 13.30 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 20 Uhr. Das Bauende dieses Abschnittes ist für Ende Mai geplant.

Bei der Umrüstung auf der B 29 steht die vorerst letzte Etappe zwischen Beutelsbach und Grunbach an. Die aktuelle Verkehrsführung wird bis zur Anschlussstelle Grunbach verlängert. Die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Baustellenbereich bleibt bei 60 Stundenkilometern. In der Woche vom 7. bis 11. Mai werden die Markierungen angebracht sowie die Verkehrszeichen umgestellt.