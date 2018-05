Gesellschaft Ein gutes Jahr für die Oberroter Landjugend

Die Dorfrocker in Oberrot in der Kulturhalle. Die fränkische Partyband musste gleich zwei Mal auftreten und kam bei den von der Landjugend Oberrot organisierten Konzerten mächtig ins Schwitzen. © Foto: Werner Scjhmidt

Oberrot / Andreas Balko

Die Landjugend Oberrot zieht Bilanz eines erfolgreichen Jahres. Im November ist ein Konzert mit den „Draufgängern“ geplant.

In Rekordzeit verlief dieses Jahr die Generalversammlung der Landjugend Oberrot. Nicht einmal eine Stunde dauerte es, bis alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren. Große Einigkeit herrschte in der Einschätzung, dass das zurückliegende Berichtsjahr sehr glücklich verlaufen ist. Gestärkt durch die Erfolge wendet man sich neuen Projekten zu.

Bereits in ihrer Begrüßung bedankte sich die erste Vorsitzende Lea Veihl für die gute Zusammenarbeit der Aktiven und die kräftige Unterstützung durch die „Ehemaligen“. „Wenn wir so weitermachen, schaffen wir auch wieder ein erfolgreiches Jahr“, meinte sie zuversichtlich.

Carola Strobel, Schriftführerin des Vereins, ließ das zurückliegende Berichtsjahr Revue passieren. Dabei wurde deutlich, dass der relativ kleine Verein wieder Erstaunliches geleistet hat. Die Vereinsmitglieder unternehmen nicht nur viel gemeinsam in ihrer Freizeit, sondern bringen sich kräftig in das Dorfleben ein. Die öffentlichen Aktivitäten reichen von der Mitwirkung am Oberroter Erntedankfest oder am Seniorennachmittag über den Weihnachtsbasar bis hin zum Dorf­abend. Absoluter Höhepunkt war im vergangenen Jahr das Konzert mit den Dorfrockern.

Mit dem Engagement der bekannten Gruppe ist die Landjugend ein finanzielles Wagnis eingegangen, das sich jedoch überaus gelohnt hat. Nach einem phänomenalen Vorverkauf hatte man kurzfristig mit der Band einen zweiten Auftrittstermin vereinbart, und auch dieser war bestens besucht.

Die Vorbereitung und Durchführung des Großereignisses hatte den Vereinsmitgliedern einiges an Zeit und Kraft abverlangt. Jedoch wurde die Gruppe der Landjugend dadurch auch zusammengeschweißt. Außerdem hat die Veranstaltung kräftig Geld in die Vereinskasse gespült.

Aus dieser Erfahrung heraus haben sich die Verantwortlichen für dieses Jahr wieder ein neues Event vorgenommen. Für den 16. November hat man „Die Draufgänger“ für ein Konzert engagiert. Da sie auf Youtube ähnlich viele „Klicks“ wie die „Dorfrocker“ haben, ist man guter Zuversicht, dass es auch wieder eine erfolgreiche Veranstaltung wird.

„Hut ab! Beachtlich, was ihr auf die Beine stellt!“ mit diesen Worten fasste Gemeinderätin Carola Müller ihre Wahrnehmung des Vereins zusammen. Sie vertrat bei der Generalversammlung die bürgerliche Gemeinde und führte die Entlastung der Vorstandschaft durch. Diese erfolgte einstimmig, was den anwesenden Vereinsmitgliedern angesichts der positiven Bilanz auch nicht schwerfiel.

Der Kassiererin Damaris Staiger hatte Kassenprüfer Manfred Dietrich zuvor große Anerkennung zukommen lassen. Eine derartig tadellose Buchführung verdiene großes Lob. „Super gemacht“, meinte er anerkennend.

Auch die Wahlen gingen reibungslos über die Bühne. Die erste Vorsitzende Lea Veihl, die zweite Vorsitzende Lisa Wieland und Schriftführerin Carola Strobel stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Als Vertreter der Aktiven wurden Ingo Thalacker und André Baumann einstimmig wiedergewählt. Somit ist der alte Vorstand wieder der neue Vorstand.