Investition Bedenken ausgeräumt: Metallpresse kann kommen

Gschwend / Rainer Kollmer

Bereits beim letzten Mal stand das Vorhaben der Firma HeBe mercatura auf dem Gelände des Gewerbeparks Lang auf der Tagesordnung. Nach vielen ungeklärten Fragen diskutiert der Gemeinderat das Thema beim Klausurtag und in der öffentlichen Sitzung erneut kritisch. Die beiden Betreiber Sascha Berber und Mario Heiner sowie Matthias Moses vom Ingenieurbüro Lackner und Köder beleuchten das Projekt mit Investitionskosten von etwa 3 Millionen Euro aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht. Neue Arbeitsplätze und Gewerbesteuer stehen auf der einen Seite, Gefahrenabwehr und mögliche Belastungen auf der anderen.

Das Entsorgungsunternehmen plant am nordöstlichen Rand des Lang-Areals die Errichtung und den Betrieb einer Brikettierpresse für Metallspäne. Daneben sind ein Bürogebäude und einige Nebenanlagen vorgesehen. In einer 18 Meter hohen Halle sollen angelieferte Metallspäne zu Briketts gepresst werden, um das Volumen zu reduzieren. Damit würden die Schmelzeigenschaften für die zu beliefernden Gießereien verbessert. Für die geplanten Lager- und Umschlagflächen sowie die Brikettierpresse ist der Erwerb einer Grundstücksfläche von etwa 7000 Quadratmetern innerhalb des Gewerbeparks geplant. Die Halle soll am Rand eingegrünt werden.

Die aus dem Kreis der Sitzungsteilnehmer vorgebrachten Überlegungen können von den Betreibern weitgehend zerstreut werden. Lärm- und Bodenbelastung, aber auch Wasser- und Abwasserhaushalt stehen im Mittelpunkt der Bedenken. So soll der Boden durch eine große Metallplatte und einen Ölabscheider geschützt werden. Auch eine Reifenwaschanlage für die anliefernden Fahrzeuge ist geplant. Die Entwässerung der Dachflächen soll über den Schlenkerbach erfolgen. Es wird versprochen, längere Lagerzeiten des Schrotts zu vermeiden. „Wir wollen die Lagerung nicht“, betont Sascha Berber. Die Bedenken von Gemeinderat Jürgen Haug wegen der Emissionen münden in Berbers abschließender Zusicherung: „Ich will, dass Sie uns nicht hören, sehen oder riechen.“

Denn ein befürchteter Fertigschrott kommt erst gar nicht nach Gschwend, sondern geht gleich an auswärtige Verarbeiter. „Wir sind kein Schrotthandel“, lautet Sascha Berbers Hinweis. Die Zu- und Abfahrt führt wie bisher über das Bühlfeld zur B 298. Auch der Feuerschutz für das hohe Gebäude und das Gelände werden thematisiert. Walter Schober zeigt sich beruhigt, dass eine mögliche weitere Ausweitung des Betriebes nur innerhalb des gegenwärtig gültigen Bebauungsplans möglich ist.

Die Zustimmung des Gemeinderats für das geplante Projekt des Entsorgungsunternehmens fällt am Ende fast einstimmig aus. Das Planungsbüro Lackner und Köder erhält außerdem den Auftrag, eine erste Konzeptplanung für das gesamte Gewerbegebiet Sipsenäcker zu erstellen.