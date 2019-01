Fußball Bayern bestreiten das Auftaktspiel

Gaildorf / Peter Lindau

Gaildorf steht ab morgen im Zeichen des Hallenfußballs. Am Samstag gehört die Sporthalle zunächst dem TSV Gaildorf mit seinem dreiteiligen Fußballturnier für AH-Mannschaften, Aktive sowie Firmen- und Freizeitteams (mehr dazu heute in Sport Regional). Für das Neun-Meter-Bolzen morgen ab 18 Uhr haben sich so viele Interessenten gemeldet, dass bei 25 Mannschaften ein Schlussstrich gezogen werden musste.

Nach dem Wochenende geht das Organisationsteam des Vereins zur Förderung der Fußballjugend des TSV Gaildorf in den Endspurt. Die Sporthalle muss für den 30. Jugend-Eurocup vorbereitet werden. Sozusagen als Generalprobe gibt es wieder ein Vorturnier für E-Junioren.

Test für Samstag

Beim VR-Bank-Cup schlüpfen am nächsten Freitag Jugendspieler ab 15.30 Uhr in die Rollen der Eurocup-Teams. Neben spannendem Nachwuchsfußball wird gleichzeitig die Choreographie für das sportliche Großereignis am folgenden Tag geprobt. Zudem wartet auf die besten Teams des VR-Bank-Cups die Ehre, am Samstag, 12. Januar, ab 12.30 Uhr mit den angehenden Fußballprofis in die Sporthalle einlaufen zu dürfen.

Das internationale U-17-Turnier ist wieder hochklassig bestückt. Als Titelverteidiger kommt der VfB Stuttgart nach Gaildorf. Die erfolgreichen Schwaben greifen am Samstag um 14.21 Uhr gegen den FK Dukla Prag ins Geschehen ein. Es wird das vierte Spiel des Tages sein.

Eröffnet wird der Jugend-Eurocup mit der Partie des FC Bayern München gegen den FC

Royal Antwerpen. Unter der Regie des neuen U-17-Trainers und Fußballweltmeisters des Jahres 2014, Miroslav Klose, sind die Ambitionen der Bayern groß, den Titel zu holen.

Applaus möchte sich am Samstag auch der Gastgeber verdienen. Die B-Jugendlichen des TSV Gaildorf treten beim Jugend-Eurocup zum ersten Mal mit einer Spielgemeinschaft an. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Fußball-Junioren des SV Frickenhofen, TSV Sulzbach-Laufen und der TSF Gschwend. Das Team hat im Juli 2018 zusammengefunden.

Der Vorverkauf für das Turnier läuft gut. Es ist zu erwarten, dass die Veranstaltung am Samstag und Sonntag wieder ausverkauft sein wird. Wer sich noch schnell eine Eintrittskarte sichern möchte, erhält diese in Gaildorf bei Sport Roth, in Sulzbach-Laufen im Schuhhaus Berroth sowie in Hall bei der VR-Bank. Unter der Adresse „tickets@jugend-eurocup.de“ können Karten vorbestellt werden. Für Jugendmannschaften hat der Verein zur Förderung der Fußballjugend des TSV Gaildorf attraktive Gruppenangebote geschnürt.