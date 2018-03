Bühne Bayerisches Brauchtum präsentiert

Gschwend / Brigitte Hofmann

Da flogen die Röcke, als sich die Tanzpaare vom Trachtenverein Atzing im Kreise drehten. Auch im Schuhplatteln waren die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim spitze, die sich einmal mehr als herausragende Werbebotschafter des Chiemgaus präsentierten. Seit Jahrzehnten freundschaftlich verbandelt, bereicherten sie mit ihren Auftritten die Frühjahrsfeier der Trachtengruppe Gschwend. Dass Oberbayerisches oder Brauchtum generell auch hierzulande viele Freunde hat, das zeigte der recht gute Besuch in der Gemeindehalle. Weil sich die Gschwender schwertun, tanzfreudigen Nachwuchs zu finden, taten sie sich an diesem Abend mit dem Volkstrachtenverein Schorndorf zusammen. In der Programmgestaltung waren die Gastgeber so erfinderisch, dass sie sogar drei Tanzmariechen von der Gaildorfer Schlossgarde auf die Bühne holten. Markus Bauer moderierte den Abend als Frühjahrsspaziergang.

Fanclub füllt Stimmzettel aus

Wenn irgendwo die Rentnerband aus Böbingen aufspielt, dann sind Stimmung und Kurzweil programmiert. Nicht nur, dass die grau-weiß-melierten Herren von der Ostalb schon rein optisch einen grandiosen Klangkörper darstellen, sie beherrschen die volkstümliche Musikszene perfekt. Sie begleiteten die Ein- und Ausmärsche, und war die Bühne leer, dann füllten sie die Pausen mit Musik. Ein wenig enttäuscht zeigte sich Moderator Bauer, dass nicht mehr weibliche Personen im Dirndl erschienen waren. Wenig Scheu zeigten dagegen die jungen Mädchen der Gschwender Kindertanzgruppe, sich der Dirndlprämierung zu stellen. Dass ihr Fanclub fleißig Stimmzettel ausgefüllt hat und sie schließlich den Sieg davontrugen, war keine große Überraschung. So niedlich, wie sie ihre Tänze „Da liegt der Apfel“ oder „Der Müller“ vorgetragen hatten, war nichts anderes zu erwarten. Was die aktiven Tänzerinnen und Tänzer aus Gschwend und Schorndorf draufhaben, das zeigten sie mit dem „Schlamperer“, dem „Zimmermannsklatsch“ oder dem „Sterntanz“. Gemeinderat Walter Schober, der den Bürgermeister vertrat, brachte seine Bewunderung darüber zum Ausdruck, was die Trachtengruppe alles auf die Beine stellt, um das Kulturgut Trachtentanz zu pflegen. Weil der Priener Bürgermeister durch Trachtenvorstand Toni Hötzelsperger Bildband, Kalender und Erinnerungskissen überbringen ließ, verließ der stellvertretende Bürgermeister schließlich voll bepackt die Bühne. Wie schön es am Chiemsee ist, das wissen inzwischen viele Gschwender von den gegenseitigen Besuchen. Und wer die Gegend nicht kennt, der konnte sich am ausgelegten Werbematerial bedienen.