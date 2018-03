Baugebiet Baugebiet Schlechtbach wird erschlossen

Gschwend / Richard Färber

Das Baugebiet Mai­äcker II in Schlechtbach kann jetzt erschlossen werden. Der Gschwender Gemeinderat hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag den Zuschlag an die Firma Haag-Bau GmbH aus Neuler erteilt. Es waren zwei Angebote eingegangen, Haag-Bau hatte mit 534 201,07 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Kostenschätzung hatte sich im Juni letzten Jahres noch bei 650 000 Euro bewegt; die Kostenberechnung im Februar 2018 belief sich auf 525 000 Euro.

Mit den Erschließungsarbeiten soll demnächst, möglicherweise noch im März, begonnen werden, spätestens im November sollen sie abgeschlossen sein. Sie beinhalten auch Kanalumschlüsse in der Maiäckerstraße. Auch Leerrohre fürs Glasfasernetz würden gleich mitverlegt, gab die Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage hin bekannt. Mit einer Förderung sei dafür allerdings nicht zu rechnen: Neubaugebiete seien vom Breitband-Förderprogramm ausgeschlossen, erklärte Bauamtsleiter Stefan Blessing.

Für das Baugebiet Maiäcker II, das neun Bauplätze umfasst, wurde schon vor 25 Jahren der Bebauungsplan beschlossen. Allerdings haben sich erst jetzt Interessenten gemeldet, die dort bauen möchten.

Den einstimmigen Beschluss beantwortete der in Schlechtbach lebende Gemeinderat Andreas Joos mit einem Stoßseufzer und einem deutlichen Dankeschön: Mehr als 20 Jahre habe es gedauert, sagte Joos, „jetzt endlich kommt’s“