Austausch Bauern prangern bürokratische Hürden an

Rems-Murr-Kreis / swp

Die Vertreter der landwirtschaftlichen Organisationen und Verbände trafen sich jetzt zum traditionellen Austausch über aktuelle landwirtschaftliche Themen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand dabei vor allem das Trockenjahr 2018. Die Funktionäre begrüßten die von Bund und Land auf den Weg gebrachte Dürrebeihilfe grundsätzlich und würdigten das Engagement der Landesverwaltung ausdrücklich, allerdings bemängelten sie die enormen bürokratischen Hürden für die landwirtschaftlichen Betriebe sowie die vielfältigen zu prüfenden Ausschlusskriterien, schreibt das Landratsamt Waiblingen in seiner Pressemitteilung.

Das Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Naturschutz war ein weiteres intensiv diskutiertes Thema. Neben dem Spannungsfeld, das es in diesem Bereich immer wieder gibt, hoben die Funktionäre aber auch zahlreiche positive Aspekte und Aktionen hervor: Etwa die Blühflächen im Rahmen der Remstal-­Gartenschau oder das Schutzprojekt für Rebhühner auf dem Schmi­dener Feld, an dem neben Landwirten unter anderem die Naturschutzverwaltung, der Landschaftserhaltungsverband, der Landesjagdverband und die Stadt Fellbach beteiligt sind. Weitere Themen in der Runde der Vertreter der Landwirtschaft im Rems-Murr-Kreis waren die Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Düngeverordnung sowie der Regelung, dass Wiesen nicht in Ackerland umgewandelt werden dürfen, das sogenannte Dauergrünland-Umbruchverbot.

Des Weiteren sprachen die Teilnehmer über die Schnittgutverbrennung auf landwirtschaftlichen Flächen sowie das Problem von Hundekot in landwirtschaftlichen oder obstbaulichen Kulturen.

Für die vielfältigen Problemstellungen und Herausforderungen, mit denen sich die Landwirte im Rems-Murr-Kreis auseinandersetzen müssen, konnte bei diesem Runden Tisch zwar nicht immer eine abschließende Lösung gefunden werden. Allerdings sei dieser regelmäßige und konstruktive Austausch ein wichtiges Instrument zur gemeinsamen Lösungsfindung und werde von den Organisationen und Verbänden gerne in Anspruch genommen.

Verständnis gestärkt

„Der jährliche Austausch ist für uns als Landratsamt sehr wertvoll, gerade in diesem Trockenjahr 2018“, sagt der Erste Landesbeamte Michael Kretzschmar. „Es freut mich, dass wir auch von Seiten der Landwirtschaft so positive Rückmeldungen bekommen. Der offene Austausch, gerade auch zu Themen des Naturschutzes, bringt alle Beteiligten weiter und verstärkt das gegenseitige Verständnis.“