Gewerbegebiet Baubeginn in den Sulzbacher Kocherwiesen

Baubeginn in den Sulzbacher Kocherwiesen

Sulzbach-Laufen / Richard Färber

Der Paketdienstfahrer denkt pragmatisch. Offenbar hat er im Gewerbegebiet Kocherwiesen ausgeliefert und muss nun weiter in Richtung Gaildorf. Zeit ist Geld: Statt noch einmal durch’s Dorf zu kurven, wählt er den Kocher-Jagst-Radweg.

Die Situation dort wird sich allerdings in absehbarer Zeit ändern. Noch in dieser Woche werde die Firma Georg Eichele mit der Erschließung des Gewerbegebietes Kocherwiesen beginnen, gab der Sulzbach-Laufener Bürgermeister Markus Bock am Montag im Gemeinderat bekannt.

Die Maßnahme umfasst neben dem Bau einer Flutmulde auch einen Anschluss an die B 19 und die Erneuerung des Bundesstraßenbelags zwischen der künftigen Zufahrt und dem Ortseingang von Sulzbach.

In einem Aufwasch

Es handelt sich um eine Restaufgabe, die 2015 übrig blieb. Das Land hatte damals die Bundesstraße 19 zwischen Bröckingen und Sulzbach-Laufen auf einer Länge von 2,5 Kilometern saniert. Den letzten, etwa einen Kilometer langen Abschnitt ließ man wegen der geplanten Linksabbiegespur ruhen. Beides soll in einem Aufwasch erledigt werden.

Ursprünglich sollte dies bereits im Jahr 2016 erfolgen. Das recht kleine Zeitfenster wurde dann aber doch etwas erweitert. Das hat vor allem finanzielle Gründe. Denn für die Zufahrt gibt’s keine Zuschüsse. Die Gemeinde muss diese Kosten selbst übernehmen. Weil weitere Großmaßnahmen anstanden, bot es sich an, den Baubeginn aufzuschieben, um den Haushalt zu entlasten.

Auch die Zusammenlegung beider Maßnahmen spart Geld. Das Verbandsbauamt hat die Ausführung übernommen, die Gemeinde tritt als Träger auf und kann wegen des Auftragsvolumens günstigere Preise erzielen. Den Zuschlag für die Erschließung des Gewerbegebietes und seinen Anschluss an die B 19 hat die Firma Georg Eichele aus Untergröningen für die Angebotssumme von 1,52 Millionen Euro erhalten. In der Summe sind auch 300 000 Euro für die Belagssanierung der B 19 enthalten, die dann der Bund bezahlen wird.

Gestern war mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen worden. Baggerspuren, Abtragungen und große Erdhügel künden davon, dass in dem Gelände unterhalb der B 19 am Ortsausgang in Richtung Gaildorf größere Veränderungen anstehen; auch die künftige Trasse zur Bundesstraße ist in Teilen zu erkennen.

Bei planmäßigem Ablauf, so Bürgermeister Bock im Gemeinderat, sollen die Bauarbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Für die Belagsarbeiten an der B 19 wird dann eine vierzehntägige Vollsperrung mit Umleitung nötig sein. Es sei geplant, die Arbeiten in den Sommerferien zu erledigen, um die Belastung möglichst gering zu halten, erklärte Bock gestern auf Anfrage.

Im Bebauungsplan selbst sind noch einige Änderungen vorgesehen. Der seit 2014 rechtskräftige Plan müsse in einigen Bereichen noch angepasst werden, teilt die Gemeinde mit. Dabei geht es vor allem um die Höhenlage. Das Gewerbegebiet liegt deutlich tiefer als die Bundesstraße. Die Anpassungen sollen eine gleichmäßig steigende Zufahrt ermöglichen. Für die jetzt beginnenden Bauarbeiten würden diese Änderungen nach Absprache mit dem Landratsamt bereits angenommen, erklärt Bürgermeister Markus Bock. Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan zugestimmt und die Auslegung beschlossen.

Thema der Verkehrsschau

In einem übertragenen Sinn wird auch der eingangs erwähnte Paketdienstfahrer die Gemeinde noch beschäftigen. In einer Bürgerversammlung war die Befürchtung geäußert worden, die Zufahrt könne zur heimlichen Umgehungsstraße werden. Bock hält das zwar für unwahrscheinlich – durchs Dorf, sagt er, sei man immer noch schneller – will diese Befürchtung aber bei der Verkehrsschau im Mai zur Sprache bringen. Auch über die Einrichtung einer Bushaltestelle für Pendler im Gewerbegebiet denke man nach.