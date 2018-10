Gaildorf Bau der Feuerwache beschlossen

Gaildorf / Jochen Höneß

Gaildorfs Gesamtwehr soll in der Bahnhofstraße für drei Millionen Euro eine neue Heimat bekommen.

Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden Sitzung den Bau einer zentralen Feuerwache in der Bahnhofstraße formell beschlossen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund drei Millionen Euro, wovon eine knappe Million durch Fördermittel abgedeckt ist. Den Rest muss die Stadt Gaildorf stemmen. Die Wache soll künftig Heimat für die Abteilung Nord und mittelfristig für alle ehemals selbstständigen Gaildorfer Feuerwehren sein. Im Zuge der Neustrukturierung war es zu Spannungen innerhalb der Feuerwehr gekommen, an deren Ende Stefan Dwornitzak seinen Hut als Stadtbrandmeister nehmen musste.

Klarheit über Fördermittel

Bereits im Juni hatte der Gemeinderat den Plänen zum Bau der Wache zugestimmt. Jedoch war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, wie viel finanzielle Erleichterung die eingereichten Förderanträge bringen würden. Über diesen Punkt herrscht nun Klarheit, womit der Bau formell beschlossen werden konnte. Der Abschlag auf die beantragte Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 70.000 Euro.

„Wir freuen uns, dass die Zuschusssituation doch recht positiv ist“, erklärte Heinrich Reh (FWV) und betonte die Wichtigkeit des Projekts. Margarete John (SPD) äußerte den Wunsch, die Feuerwehr möge „Vertrauen haben in ihre gewählten Ausschussmitglieder und ihre Kommandanten“.

Deutliche Kritik

Stadtrat Bernhard Geißler (OL) stimmte als Einziger nicht mit „Ja“, sondern dagegen – und nutzte die Fragerunde, um zum wiederholten Mal seine Ablehnung der Pläne zum Ausdruck zu bringen, sowohl in Sachen Standort als auch wegen der aus seiner Sicht mangelhaften Beteiligung der Feuerwehrleute.

Dafür erntete er deutliche Kritik aus den Reihen der Gemeinderäte. „Mit Ihren Äußerungen untergraben Sie das Vertrauen, das hier gerade zurückgewonnen werden muss“, warf ihm Reh vor. Margarete John verwies darauf, dass bei der Entscheidungsfindung demokratische Strukturen zur Anwendung gekommen seien, da ein Ausschuss für die Gesamt-Kameradschaft gesprochen habe – dies sei dem Gemeinderat nicht unähnlich. Matthias Rebel (CDU) merkte an, er habe mit mehreren Feuerwehrleuten gesprochen. Keiner habe ihn aufgefordert, die vorliegende Planung nochmals zu prüfen.