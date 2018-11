Konzert Barocke Klänge und Jazzharmonien

Gaildorf / Ralf Snurawa

Frieden, Ruhe und das Erbarmen Gottes bestimmten als Schlagworte die meisten der a cappella vorgetragenen geistlichen Gesänge des sechsköpfigen Vokalensembles „Klangkunst“. An den Anfang hatten die Sänger Josef Rheinbergers „Abendlied“ gestellt. Sie trugen es mit großer Ausdruckstiefe vor und brachten die Verflochtenheit der Stimmen dabei schön zum Tragen.

Zu Knut Nysteds „Peace I Leave With You“ kostete das Vokalsextett die Spannungsbögen intensiv aus – und ließ das Stück am Ende ruhig verklingen. Zu Gregorio Allegris „Miserere mei“ hatten die Sänger den bittenden Ton ebenso deutlich herausgearbeitet, wie das vor allem in Angelika Lenters Sopran immer wieder anklingende stimmliche Verzücken. Dem folgte im Wechsel immer wieder der von den Männerstimmen intonierte gregorianische Choral.

Große Intensität

Heinrich Schütz’ beide Motetten aus der „Geistlichen Chormusik“, „Unser Wandel ist im Himmel“ und „Selig sind die Toten“, brachten mit großer Intensität vorgetragenes Ineinandergreifen der Stimmen. Schön fügte sich dabei dieser frühbarocken Musik der romantische Tonfall von

Johannes Brahms’ „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen“ an.

Mit großer Ausdrucksstärke wurde bereits das fragende „Warum“ mit seiner nachfolgenden Generalpause zelebriert. Am Ende herrschte sanfter Ensembleklang vor, an den Charles Villiers Standfords „Beati quorum via“ wunderbar anknüpfen konnte. Der Wechsel zwischen Frauen- und Männerstimmen bestimmte diese Komposition, die durch ihren zarten Tonfall gefangen nahm.

Ähnlich klangen zwei weitere Werke englischer Spätromantiker: Herbert Howells’ „Requiem aeternam“ und Edward Elgars „Lux aeterna“. Warm und weich war das „pius es“ (du bist gnädig) in Elgars Chorkomposition zu vernehmen, die stark an die Nimrod-Variation aus den „Enigma Variations“ erinnerte. Das „lux perpetua“ wurde gegenüber Howells’ Chorstück, wo es sanft erklang, kräftig weitend intoniert. Daneben waren neuere englischsprachige Kompositionen zu hören. Kate Rusbys „Underneath The Stars“ klang zu jedem Strophenende zu „will go gently“ wundervoll sanft in der Interpretation des Vokalensembles aus. Ralph Carmichaels „A Quiet Place“ wirkte noch wärmer getönt als alle zuvor erklungenen Chorwerke, nicht zuletzt durch die perfekt vorgetragenen Jazzharmonien und Daniel Raschinskys kurzes, aber effektvolles Baritonsolo.

Claudio Monteverdis „Adoramus te Christe“ erschien da am Schluss als großer Kontrast. Die Musiker ließen das Anbeten wiederum mit großer Intensität erklingen und in ein überraschend offenes Ende münden. Den lang anhaltenden Beifall des zahlreich vertretenen Publikums im Frasch-Mausoleum beantwortete das Ensemble „Klangkunst“ mit Max Regers „Nachtlied“.