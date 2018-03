Zugverkehr Bahnsteige werden barrierefrei  

Rems-Murr-Kreis / swp

Der Verkehrsverband Wieslauftalbahn und die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft beginnen in den Osterferien ein Programm zur Modernisierung der Bahnsteige. Mit den Umbaumaßnahmen sollen die Bahnsteige und die Zugangswege barrierefrei werden. Als erstes sind die Bahnsteige in Schorndorf-Hammerschlag und Haubers­bronn Mitte an der Reihe. In den Sommerferien folgen Schlechtbach, Michelau und Rudersberg. Der Haltepunkt Haubersbronn Bahnhof wird im Jahr 2019 erneuert. Der Umbau der beiden Bahnsteige Schorndorf-Hammerschlag und Haubersbronn Mitte dauert insgesamt fünf Wochen, vom 24. März bis 30. April. In dieser Zeit entfallen die beiden Haltestellen auf der Strecke des „Wiesels“ komplett. Fahrgäste werden gebeten, die Haltepunkte in Haubersbronn und Schorndorf Bahnhof zu benützen.

In den Osterferien, also vom 24. März bis einschließlich 8. April, werden die alten Bahnsteige abgerissen und Fundamente für die neuen gegossen. Da diese Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise durchgeführt werden, kann der „Wiesel“ in dieser Zeit gar nicht fahren. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Um den Schülerverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurde dieser Bauabschnitt in die Schulferien gelegt.

Der Zweckverband Wieslauftalbahn und die WEG bitten die Anwohner und Nutzer der Bahn um Verständnis für die Umbaumaßnahmen und die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten.

Für die Zeit der Streckensperrung – 24. März bis einschließlich 8. April – wird für die gesamte Strecke ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse fahren am Schorndorfer Bahnhof am Bussteig 5 ab. Auf Höhe des Bahnhaltepunktes Hammerschlag wird eine Bus-Ersatzhaltestelle eingerichtet.

In Haubersbronn fährt der Bus die Haltestellen Rathaus und Miedelsbacher Straße an. In Miedelsbach wird die Haltestelle Miedelsbach-Steinenberg in beide Fahrtrichtungen bedient. Weiterhin werden in Miedelsbach in Fahrtrichtung Rudersberg die Haltestelle Tannbachbrücke und in der Gegenrichtung die Haltestelle Rathaus angefahren.

In Michelau und Schlechtbach fährt der Bus jeweils die Haltestelle Ortsmitte an. In Rudersberg hält der Bus an den Haltestellen Bahnhof und Nord sowie in Oberndorf an der Haltestelle Brunnenstraße.

Info Der Fahrplan und weitere Informationen sind unter www.weg-bahn.de und unter www.vvs.de erhältlich.