Wie die Polizei mitteilt, erfuhren sie am Montagmorgen von einer Anruferin, dass schon seit Sonntagmittag ein Papagei im Georg-Beer-Weg in Backnang in einem Baum säße. Vor Ort fanden die Ordnungshüter tatsächlich einen gelb-blauen Ara vor, der sich offensichtlich nicht selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Polizisten machten letztlich die Besitzerin des Tiers ausfindig, die ihren gefiederten Freund gekonnt vom Baum herunter locken und mit nach Hause nehmen konnte.