Wie diemitteilt, meldete sich am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ein 54-jähriger Fußgänger aus Backnang bei ihr. Der Grund: Ein scheinbar betrunkener Passant hatte ihn beim Vorbeigehen gestoßen und. Eine Polizeistreifte traf den aggressiven Mann später in der Straße Seehof an. Der 31-Jährige hatte einin der Hand, befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte und beleidigte die Polizisten. Diese entwaffneten ihn, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in. Da drei Bekannte des 31-Jährigen während des Einsatzes hinzustießen, hat die Polizei gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Missachtung der Ausgangssperre eingeleitet.