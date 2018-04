Gaildorf B-19-Brücke bei Ottendorf wird voll gesperrt

Next

Gut zu erkennen ist die Fuge, an der die beiden Brückenteile zusammentreffen. Die beiden Betonkästen zwischen den Bögen sichern die Konstruktion. Sie müssen ebenfalls ausgetauscht werden. © Foto: Richard Färber

Gaildorf / Richard Färber

Das Bauwerk wird vom 14. Mai bis 10. Juni saniert. Ab Pfingsten wird der Verkehr großräumig umgeleitet.

Seit dem 27. Dezember gilt auf der B-19-Brücke bei Ottendorf Tempo 30. Sicherheitshalber. Denn das Bauwerk weist Schäden an den sogenannten Übergangskonstruktionen auf. Das Tempolimit, an das sich freilich kaum ein Autofahrer hält, soll verhindern, dass die Brücke weitere Schäden erleidet.

Das Tempolimit wird allerdings nicht von Dauer sein. Die Bauleitung des Regierungspräsidiums in Schwäbisch Hall hat ein Sanierungskonzept entwickelt, das ab dem 14. Mai umgesetzt werden soll. Zwei Bauunternehmen hatten auf die Ausschreibung reagiert und Angebote eingereicht. Die Kosten werden sich auf 250 000 Euro belaufen.

Großräumige Umleitung

Die Arbeiten werden zunächst bei halbseitiger Sperrung durchgeführt, ab 18. Mai müsse die Straße dann aber für zwei Wochen vollständig gesperrt werden, erklärt Marcel Haderer von der Bauleitung. Da es keine näheren Ausweichstrecken gibt, muss der Verkehr in dieser Zeit großräumig über das Rottal oder über das Fischachtal umgeleitet werden. Ab dem 4. Juni wird dann wieder unter Halbsperrung gearbeitet. Bis 10. Juni soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Die Brücke wurde bereits in den 1950er-Jahren gebaut. Die Konstruktion ist für heutige Verhältnisse untypisch: sie besteht nicht aus einem Bogenstück, das sich über den Kocher spannt, sondern aus zweien, die sich in der Mitte der Brücke treffen. Für heutige Verkehrsverhältnisse sind solche Konstruktionen eher suboptimal. Die zunehmende Belastung durch den Verkehr hat dem Bauwerk denn auch entsprechend zugesetzt.

Bereits in den 1990er-Jahren hatte die Brücke unter Vollsperrung saniert werden müssen. Die Brücke auszuwechseln sei schon aus Zeitgründen keine Option gewesen, erklärt Haderer. Die Sperrung hätte dann wesentlich länger gedauert. Man habe daher entschieden, sie ein weiteres Mal in ihrem Bestand zu sanieren und die Frage nach einer möglichen Kompletterneuerung bis auf Weiteres zu verschieben.

Quer über die ganze Brücke

Erneuert werden müssen die drei Übergangskonstruktionen: die sogenannte Dehnlamelle in der Mitte und die beiden Verbindungen zur Straße, also von den Brückenköpfen zu den beiden Bogenstücken. Die Vollsperrung wird nötig, weil sich diese drei Übergangskonstruktionen quer über die gesamte Brücke ziehen. Sie können nicht in Abschnitten ersetzt werden.

Auch an der Unterkonstruktion, die die Brückenteile zusammenhält, hat der Zahn der Zeit genagt. Die Brückenteile sind an zwei großen Betonkästen befestigt, die unter der Brücke zwischen den Bögen sichtbar sind und die ebenfalls erneuert werden müssen. „Bereichsweise“ werde die Brücke auch einen neuen Belag erhalten.