Beruf Azubis von Romelag Zweitbeste

Sulzbach-Laufen / swp

Dank viel Einsatz und Kreativität konnten sich die Azubis der Rommelag einen verdienten zweiten Platz sichern, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung. Das Eco-Scouts-Projekt im Zeitraum von Mai bis November 2018 bestand aus einer Theorie- und Praxisschulung in den Bereichen Nachhaltigkeit im Unternehmen, Energieeffizienz in Theorie und Praxis sowie Projektmanagement und -durchführung. Die Jugendlichen wollen in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, Energieeinsparpotentiale zu erkennen und zu dokumentieren und außerdem Verbesserungen anregen. Krönender Abschluss war ein im Unternehmen durchgeführtes Effizienzprojekt sowie die Präsentation der Ergebnisse. Mit acht von den Azubis selbst erstellten Lernfilmen werden nun im Rommelag E-Learning-Portal Schulungen zu Themen wie Druckluft, Klimaanlage, Beleuchtung, Papierverbrauch oder Mitarbeitermotivation angeboten.

Nach Informationen der IHK werden seit 2010 Auszubildende im Bereich der Energieeffizienz qualifiziert und haben in Unternehmen bereits mehr als eine Million Euro eingespart.