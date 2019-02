Bürgerempfang Auszeichnungen für die „Botschafter“ der Stadt

Karl-Heinz Rückert

Der Bürgerempfang in Murrhardt (wir haben berichtet) bildet traditionell auch den Rahmen für die Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Stadt in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Für sein langjähriges Wirken im Angelsportverein Neustetten zeichnete Bürgermeister

Armin Mößner Jürgen Schau mit der Ehrennadel in Silber der Stadt Murrhardt aus. Schau ist nicht nur seit über 50 Jahren im Angelsportverein aktiv, auch in der Reservistenkameradschaft Murrhardt engagiert er sich seit mehr als 20 Jahren, und beim VfR Murrhardt brachte er sich als Fah-

rer für die Jugendmannschaften

ein.

Gepflegte Partnerschaften

Auch Heinrich Gscheidle ist für sein Wirken in der Reservistenkameradschaft bekannt. Nach seinem Wehrdienst in den Sechzigerjahren bei der Marine engagierte er sich als zweiter Vorstand, Schriftführer, Pressewart und Kassenprüfer. Daneben galt sein Interesse der Partnerschaftspflege mit den Partnerstädten Château-Gontier und Frome. Mit dem Freundschaftsverein Murrhardt-Tschuguew setzt er sich für enge Beziehungen zu der ukrainischen Stadt Tschuguew ein. Er erhielt ebenfalls die Ehrennadel in Silber.

Als Netzwerker für den Industriestandort Oberes Murrtal hat sich Rolf Barreuther einen Namen gemacht. „Er war ein Mann der ersten Stunde“, erinnerte Mößner, als vor 20 Jahren das Unternehmerforum Oberes Murrtal (UFOM) gegründet wurde, dessen Vorsitzender Barreuther heute noch ist. Barreuther sei es gelungen, offensiv für den Standort zu trommeln und die Unternehmer zusammenzuführen. Wie beim UFOM sei er auch bei vielen anderen Projekten Motor, Vordenker und Mahner, hob Mößner hervor, als er Barreuther die Ehrennadel in Gold verlieh.

Barreuther war auch zehn Jahre lang Vorsitzender des TC Murrhardt. In dieser Zeit wurden erhebliche Investitionen in den Ausbau und Erhalt der Tennisanlage an der Karnsberger Straße getätigt. Rolf Barreuther war zudem in drei Wahlperioden Mitglied der IHK-Bezirksversammlung Waiblingen. Seit 1996 ist er Mitgliedervertreter und ab 2001 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der SDK Süddeutsche Krankenversicherung und der SDL Süddeutsche Lebensversicherung. Im Aufsichtsrat der Volksbank Backnang ist er seit 1993 und seit Juni 2000 ist er deren Aufsichtsratsvorsitzender.

Die Ehrennadel in Gold erhielt auch Rainer Krehan für sein beinahe 48-jähriges Wirken in der Freiwilligen Feuerwehr Murrhardt. Als Zugführer war der Oberbrandmeister Kassenprüfer, Mitglied im Feuerwehrausschuss, Atemschutzbeauftragter und über 25 Jahre Chronist. Auch heute noch, seit über 30 Jahren, begleitet er den Austausch der Murrhardter Wehr mit der Feuerwehr in Château-Gontier und der dortigen Feuerwehrkapelle. Sein Sohn Stefan engagiert sich als stellvertretender Kommandant, und auch die Enkel seien „leidenschaftliche Feuerwehrler“, fügte der Bürgermeister in seiner Laudatio hinzu.

Feuerwehr-Veteranen

Mit Eugen Schieber und Gerhard Wurst erhielten zwei weitere Floriansjünger die Ehrennadel in Gold. Beide engagierten sich 48 Jahre in der Abteilung Fornsbach, waren Oberlöschmeister der Löschgruppe Hinterwestermurr/Schloßhof. Als Teilortsanwalt des Schloßhofes ist Schieber für die Stadt seit mehr als 27 Jahren ein Kenner vor Ort. Gerhard Wurst begleitet seit zwölf Jahren zudem die Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Murrhardt als Vorsitzender.

Einer guten Idee und einem besonderen Engagement für Mitmenschen applaudierte Mößner: Martina Gerke und Stefan Nägele hatten zum Heiligabend 2012 Menschen eingeladen, die alleine waren. Die damals überschaubare Feier in der Pfarrscheuer stieß auf das Interesse von Radio und Fernsehen. In den Folgejahren nahm der Andrang so stark zu, dass die wenigen Helfer der Sache nicht mehr Herr wurden. 2016 wurde die Aktion eingestellt.

Sportliche Erfolge von Einzelsportlern und Mannschaften wurden ebenfalls gewürdigt. Den ersten Bundesligawettkampf der Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins „Frisch Auf“ Murrhardt-Karnsberg hob Mößner als sportlichen Höhepunkt hervor. Sportler wie auch die Teilnehmer an den Wettbewerben zu „Jugend musiziert“ bezeichnete er als „Botschafter unserer Stadt“. In beinahe unendlichen Aufzählungen stellte Uwe Matti die Erfolge der Geehrten vor. Mit gebührendem Dank für die gelebte Menschlichkeit durch mehrfache Blutspenden würdigte Mößner die Spendenbereitschaft mehrerer Blutspender.