Maler Außergewöhnlich und spektakulär

Murrhardt / swp

Das Kunstgespräch in der Städtischen Kunstsammlung Murrhardt widmet sich am 30. Januar dem Leben und Werk des Darmstädtischen Hofmalers Georg Adam Eger.

Das erste Kunstgespräch in diesem Jahr in der Städtischen Kunstsammlung Murrhardt beginnt am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule wird der Abend vom Carl-Schweizer-Museum mitgestaltet. Christian Schweizer hält neue Erkenntnisse zu Leben und Werk des darmstädtischen Hofmalers Georg Adam Eger (1727–1808) bereit.

Eger war ein Maler des Rokoko und zudem ein berühmter Jagdmaler, der auch in den Regionen Hohenlohe, Öhringen und Schwäbisch Hall sowie im württembergischen Göppingen seine künstlerischen Spuren hinterlassen hat. Den Künstler zeichnet ein breites Genre aus. Außergewöhnlich und spektakulär ist seine Mitarbeit an der schönsten barocken Automatenuhr Europas, der kaiserlichen Vorstellungsuhr in Wien. Neben seinen berühmten Jagdbildern aus der Darmstädter Zeit wurde er in den letzten Jahren immer mehr als Porträtist des Hauses Hohenlohe-­Öhringen sowie des Haller Patriziats und der württembergischen Ehrbarkeit erkannt.

Einblicke in Egers Leben

Neue Forschungen zu Egers Familie werden von Christian Schweizer in einem Kurzvortrag präsentiert und neu am Kunstmarkt entdeckte Gemälde vorgestellt. Ein spektakulärer Fund aus dem Privatarchiv des großherzoglichen Hauses Baden gibt Einblicke in Egers Leben und das seiner Familie. Neben dem stadtgeschichtlich für Murrhardt bedeutenden Porträt Friedrich Christoph Oetingers wird auch eine Neuerwerbung eines Porträts des Schwäbisch Haller „Glenkenbeck“ vorgestellt und besprochen. Dieser war Urvater der berühmten süddeutschen Salinen- und Bergmannsdynastie von Glenck.

Georg Adam Eger wurde in Murrhardt geboren, kam nach dem Stadtbrand 1765 in seine Vaterstadt zurück und arbeitete ab 1783 bis zu seinem Tode in Murrhardt. Der 1727 geborene, hochbegabte Spross einer alteingesessenen Kunsthandwerkerfamilie verbrachte das erste und letzte Drittel seines langen Lebens in Murrhardt. Über die ersten Jahre ist nichts bekannt, erst ab 1748 lässt sich seine Biografie verfolgen. Etwa um diese Zeit wurde er an den Hof des Landgrafen Ludwig VIII. in Darmstadt berufen. „Ruhm und Ehre“ lautete der Titel einer Ausstellung im Frühjahr 2013.

Das könnte dich auch interessieren: