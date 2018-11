Bildung Ausprobieren und entdecken

Gaildorf / swp

In den Zeiten der Digitalisierung gilt es, nicht den

Anschluss zu verlieren. Gerade in der Vermittlung komplexer Lehr- und Lerninhalte können Visualisierungen helfen, den schwierigen Stoff zu verstehen. Daher wünschte sich das Schenk-­von-Limpurg-Gymnasium eine elektronische Tafel. Diese Tafel,

eigentlich ein überdimensionaler Bildschirm, vergisst nicht, was auf ihr eingetragen wurde. Außerdem können zum Beispiel Karten miteinander verknüpft oder komplexe naturwissenschaftliche

Formeln leichter dargestellt werden.

Wunsch Rechnung getragen

Diesem Wunsch des Gymnasiums trug nun die Bürgerstiftung Gaildorf Rechnung und stellte knapp 10 000 Euro für die Anschaffung einer solchen elektronischen Tafel für das Gymnasium zur Verfügung. Mittlerweile konnte die elektronische Tafel beschafft werden und findet bereits ihren Einsatz im Schulunterricht.

Stiftungsrat Martin Zecha übergab die neue elektronische Tafel nun an das Schenk-von-Limpurg-Gymnasium. Dessen Schulleiterin Angela Rücker freut sich über die Unterstützung: „Wir können nun unsere Lehrkräfte ausprobieren lassen, wie die elektronische Tafel im Unterricht sinnvoll verwendet werden kann. Und die ersten Rückmeldungen sind überaus positiv.“

Und auch Martin Zecha ist nach der Demonstration der Fähigkeiten der elektronischen Tafel überzeugt, dass deren Einsatz sinnvoll ist. „Zu meiner Schulzeit brauchte man nur Karte und Buch, aber die Möglichkeiten der digitalen Welt können Bildung anschaulicher vermitteln“, so sein Resümee.

Leichteres Verstehen

Die Tafel dient dem Schenk-­­

von-Limpurg-Gymnasium nun zum Ausprobieren, Entdecken und Herausfinden, ob der Einsatz

der Tafel zu einem leichteren

Verstehen bei den Schülerinnen und Schülern führt, ob der Einsatz den Praxistest besteht und

ob die Schule noch weitere elektronische Tafeln benötigen

wird.