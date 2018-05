Senioren Ausflug auf die Schwäbische Alb

Welzheim / swp

Ilse und Günter Schurr planen die Seniorenreise. Abfahrt ist am Dienstag, 15. Mai, um 12.30 Uhr in Hellershof. Um 12.20 Uhr ist auch der Zustieg bei Firma Omnibus Eisemann im Schillinghof möglich. Über das Remstal, Uhingen und entlang der Deutschen Fachwerkstraße geht die Fahrt nach Kirchheim/Teck. Dieses Städtchen blieb im zweiten Weltkrieg unzerstört und hat noch eine vielfältige und überschaubare Altstadt mit Rathaus und Fußgängerzone. Nach einer einstündigen Schloss-Führung geht es weiter entlang des Albtraufs und mit Blick auf die Burg Teck nach Unterlenningen um Sulzburghof. Dieser neu erbaute Hof mit Café lädt zur Kaffeepause ein. Durch Schopfloch und Ochsenwang fährt der Bus zur Aussichtsplattform Breitenstein. Dort gibt es bei hoffentlich schönem Wetter und guter Sicht noch einen Blick in das Neckartal und auf die drei Kaiserberge. Wer mag kann sein Fernglas mitbringen. Die Rückfahrt führt über Weilheim, Bad Boll und Göppingen zum Abendessen im Gasthof Ratsstube in Lorch.