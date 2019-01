Konzert Aufwärmen für den Wettbewerb

Gaildorf / Rainer Kollmer

Vor allem bei den Instrumentalisten war die Aufregung spürbar. Aber auch die Lehrer der Musikschule fieberten mit. Und bei den Angehörigen wurde so manches Handy gezückt, um die fünf Auftritte zu dokumentieren.

Bereits die neunjährige Katharina Gunther zeigte erstaunliche Leistungen. Musiklehrer Uwe Hann, der ungezwungen durch das Programm führte, verwies darauf, dass die junge Interpretin beim Wettbewerb in der Anfängerstufe 1b angemeldet sei. Im Verlauf des Konzerts waren aber auch Instrumentalisten der Altersstufe drei und vier zu hören. Katharina handhabte ihre Schü­lergeige mit erstaunlicher Präsenz. Die vielen technischen Herausforderungen bei den Vorspielklassikern wie Oskar Rieding oder Barockmeister Johann Adolph Hasse bewältigte sie sicher. Dabei gelang es Alexander Konrad, die subtile Klavierbegleitung umsichtig anzupassen.

Josua Braun aus Murrhardt präsentierte zusammen mit der jungen Pianistin Elina Peryschkin zwei Trompetenstücke, die es in sich hatten. Braun zeigte sein Können sowohl bei den triolischen Melodiephrasierungen der Sonatina von Anton Diabelli als auch beim dialogischen Stück „The Enchanted Trumpet“ des heute 66-jährigen Allen Vizzutti. Und die Nagelprobe, beim Zusammenspiel kurzfristig den Faden zu verlieren, bestand er ausgezeichnet. Problemlos fädelte er sich wieder in die weitergeführte Klavierbegleitung ein. Die Instrumentallehrer hatten für solche Ereignisse gute Hinweise gegeben. Ohne das sichere Spiel von Elina Peryschkin hätte diese Konzertfalle möglicherweise Probleme bereitet.

Dies zeigt, welch wichtige Bedeutung solch ein Aufwärm-Vorspiel vor Publikum hat. Ungewohnte Raumakustik, verständliche Nervosität und kritische Ohren (Beifall gab es nur am Ende der Auftritte) sind eine hilfreiche Startbahn auf dem Weg zu einem Musikwettbewerb. Nico Archner (Saxofon) und Justina Gunther (Oboe) bewiesen mit ihren Holzblasinstrumenten Auftrittsroutine. Beide mussten sich an die souveränen Klavierbegleitungen von Lilli Schneider und Lea Maria Gunther anpassen, wobei es galt, die Lautstärkeverhältnisse und Tempi gestalterisch anzugleichen. Zu nennen sind hierbei besonders die programmatischen Stücke „Le petit nègre“ (Debussy) und „Little Dino’s Dreamworld“ von Lic Grethen.

Judith Gunther (Violoncello) nahm die Herausforderung an, bei den zwei Bravour-Stücken der C-Dur-Cello-Suite von Bach ohne Begleitung durch Alexander Konrad zu arbeiten. Richtig anspruchsvoll wurde es dann bei der e-moll-Sonata mit Klavier von Johannes Brahms. Die lange Interpretationsstrecke mit viel Griffbrettartistik erforderte tanzende Finger und ein gutes Gespür für den herben Romantiker.

Info Schon am Wochenende beginnt der regionale Wettbewerb von „Jugend musiziert“. Am 19. und 20. Januar startet er in Schwäbisch Hall. Eine Woche später wird er in Fellbach fortgesetzt.