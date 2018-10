Konzert Auftakt beim Gschwender Musikwinter

Ralf Snurawa

Als die am schlechtesten besuchte ausverkaufte Veranstaltung bezeichnet Martin Mühleis vom Bilderhaus-Verein hinterher das Eröffnungsfest der neuen Musikwinter-Saison in Gschwend. Etwa 40 Besucher verteilen sich im Bilderhaus, klatschen dafür aber umso heftiger Beifall, vor allem für das junge Jazz-Duo, Sängerin Laura Kipp und Pianistin Clara Vetter.

Wieso kamen so wenig Besucher? Das Interesse für das Konzert sei da gewesen, doch viele Plätze wurden für Abonnenten der Konzertreihe frei gehalten. Diese hatten sich eigentlich schon im Wesentlichen entschieden, welche Veranstaltungen sie in dieser Musikwinter-Saison besuchen möchten, und kamen am Samstagabend zu großen Teilen nicht, erklärt Mühleis. Den beiden jungen Jazzmusikerinnen hätte er aber mehr Zuhörer gewünscht, betont er.

Von der Weite in die Tiefe

In der Tat wissen die beiden ihr Publikum zu fesseln: Laura Kipp durch ihre sanfte, weiche, auch Weite suchende Stimme, Clara Vetter durch ihr erdendes Klavierspiel mit Tänzen auf den Tasten. Meist sind Balladen, Jazzstandards, zu hören. Dazu gehören etwa Matt Dennis’ „Everything Happens To Me“ oder Jerome Kerns „Dearly Beloved“.

Vorgetragen wird auch das von Kipp zart ausgelotete, einst durch Frank Sinatra bekannt gewordene „In the Wee Small Hours of the Morning“ von David Mann. Wie so oft an diesem Abend entführt die Sängerin in fast verträumt klingende Gesangsbögen, die Clara Vetter in ihrem Klavier-Chorus dann wieder erdet.

Zart empfunden ist auch „Don’t Talk“ zu hören – was sich hinterher als Popsong der „Beach Boys“ erwies. Mehr Groove bietet Michael Jacksons „Human Nature“ – und gleicht dadurch die fast schon übersüß säuselnd klingende Eigenkomposition Kipps, „For My Irish Friend“, aus. Begeisterung lösen die jungen Musikerinnen beim Publikum aus, das sie mit viel Beifall bedenkt.

Jazz und Klassik

Beifall gibt es auch für die Programmvorstellung. Jazzkonzerte seien seit Anbeginn des Musikwinters ein essenzieller Bestandteil des Programms, betont Martin Mühleis. David Murray, eine der Saxofongrößen des Jazz, sei das erste Mal 1990, also im vierten Jahr der Bilderhaus-Reihe, in der Gemeindehalle zu erleben gewesen. Diesmal komme er im November mit seinem Quartett. John Scofield werde im Februar erstmals solo in einem Konzert zu erleben sein. Seine Tournee starte er in Gschwend, unterstreicht Martin Mühleis.

Neben weiteren Jazzkonzerten spiele auch die Klassik eine wichtige Rolle. Da habe man mit dem Fauré-Quartett ein Ensemble zehn Jahre lang in seiner Entwicklung erleben dürfen. Anfang Februar sind sie wieder mal zu Gast in der evangelischen Stadtkirche, unter anderem mit einer Uraufführung. Das neue Ensemble „in Residence“ ist das Novus String Quartet, das Werke von Mendelssohn und Tschaikowski spielt, wie Martin Redenbacher erklärt. Er ist für die Klassikreihe der Musikwinter-Saison zuständig.

Während es hierfür noch Karten gibt, sieht es bei der sogenannten Rendezvous-Reihe schon anders aus. In dieser setzen sich dieses Mal weniger Prominente, als vielmehr Wissenschaftler mit dem Kapitalismus auseinander, stellt Horst Niermann fest. Einer der Redner ist Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Lesung aus Homers „Ilias“

Angesichts des 200. Geburtstags von Karl Marx wirft Rudolf Hickel etwa einen Blick in dessen „Kapital“. Die Reihe eröffnet Ulrike Herrmann am heutigen Mittwoch mit einer Geschichte des Kapitalismus. Drei Tage später schickt dann Holger Sonnabend eine Einführung über Homers „Ilias“ der Lesung des bekannten Sprechers Christian Brückner voraus. Vier Tage lang wird Brück­ner ab Donnerstag, 1. November, im Bilderhaus die „Ilias“ vortragen.

Ganz ohne Prominente geht es auch bei der Reihe der Weltreligionen nicht. Diese beschäftigt sich mit der Frage „Warum glaubt der Mensch?“. „Tatort“-Kommissar Udo Wachtveitl, der in München neben seiner Schauspielertätigkeit Philosophie studiert hat, beschließt als Nichtgläubiger die Reihe im März 2019. Es sei sein erster Vortrag dieser Art, so Martin Mühleis, der hinterherschickt: „Ich kann Ihnen sagen, er hat schon ziemlich kalte Füße.“

Info Genauere Informationen zum Programm finden sich unter www.musikwinter.de.