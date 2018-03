Männervesper Aufhören, wenn es Zeit ist

Oberrot / Andreas Balko

Zum 20. Mal wurde in Oberrot zum „Männervesper“ geladen. Diesmal ging es um das Thema „Arbeit und Ruhe“. Als Referent war Dr. Helmuth Egelkraut zu Gast. Der studierte Landwirt hat nach einer Ausbildung am Seminar der Liebenzeller Mission noch Theologie studiert und wurde Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Vor seiner Pensionierung war er Professor für Biblische Theologie und Mission an der Columbia International University in den USA. Der heute 80-Jährige übernahm dann im Ruhestand eine Lehrtätigkeit an der Akademie für Weltmission in Korntal.

Zu Beginn seines Vortrags beleuchtet er, welche Sichtweise die Bibel auf Arbeit hat. Dabei zeigt er ausführlich die positiven wie negativen Seiten der Arbeit auf. Arbeit gehört zum Menschen. Sie ernährt den Menschen, führt zu Zivilisation und Kultur, dient dem Mitmenschen und kann als „Gottesdienst im Alltag“ betrachtet werden. Andererseits ist sie mit Mühe und Plage verbunden, kann eintönig und bisweilen geisttötend sein und bringt immer auch negative Wirkungen hervor.

Dr. Egelkraut berichtet, dass er früher ein „Workaholic“ gewesen sei. Zwei schwere Herzinfarkte zwangen ihn jedoch, auch Ruhephasen in seinem Leben einzuplanen. Noch heute sitzt der gebürtige Unterfranke jeden Tag – mit Ausnahme des Sonntags – an seinem Schreibtisch, um theologische Studien zu betreiben und Arbeiten der Studenten zu korrigieren. Er gönnt sich jedoch eine Mittagspause und einen regelmäßigen Feierabend. Dazu meint er: „Ich höre auf, nicht, weil ich fertig bin, sondern weil es Zeit ist.“ Die Notwendigkeit von regelmäßigen Ruhephasen begründet der Theologe nicht nur aus der eigenen Erfahrung heraus, sondern auch aus der Bibel. „Als Geschöpfe sind unsere Kräfte erschöpflich!“ Deshalb habe Gott mit dem Gebot der Sonntagsruhe sozusagen die erste Sozialgesetzgebung erlassen, die auch den Mägden und Sklaven eine Zeit zum Ausruhen ermöglicht hat.

Wichtig sei jedoch, dass man sich den Sonntag nicht mit Freizeitstress ruiniere. In diesem Zusammenhang meint der Referent: „Wir haben heute mehr Freizeit als je zuvor und gleichzeitig mehr Burn-out-Erkrankungen als je zuvor. Das muss nachdenklich machen, wie wir unsere freie Zeit nutzen.“