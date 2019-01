Pferdemarkt Auf  dem Marktplatz soll es einen Sprecherturm geben

Gaildorf / Klaus Rieder

Das Bestreben, die Besucher des Pferdemarkt- umzuges über die einzelnen Wagen, Gruppen, Kutschen und Pferde zu informieren, gibt es schon lange“, erläutert Martin Zecha, der Vorsitzende des Pferdemarktausschusses. „Nur ist dies im Gegensatz zu einer Veranstaltung in einer Halle oder einem Stadion bei einem Umzug durch eine Innenstadt nicht ganz so einfach.“ Die Umzugsstrecke durch Gaildorf ist mehrere Kilometer lang, der Umzug selbst ist zwar kürzer, „jedoch ist der Wagen an den Besuchern in der Bahnhofstraße bereits vorbei, noch ehe er beispielsweise die Karlstraße erreicht hat. Also kann die Moderation für die Besucher nur an einem bestimmten Punkt erfolgen.“

Vor rund zehn Jahren hat der Ausschuss die Kreuzung Kanzlei-/Fraschstraße als diesen Punkt ausgewählt. „So richtig zufrieden waren wir damit aber auch nicht.“ Auch ein Grund, warum in diesem Jahr ein neuer Weg beschritten werden soll. Die Überlegung: Auf dem Marktplatz wird über oder am Brunnen ein Turm gebaut. Von dort oben kann der Moderator – es wird wieder Josef Singer sein – dann die einzelnen Gruppen erläutern, wenn sie sich aus der Bahnhofstraße dem Platz nähern. Spannend dürfte es werden, wenn der hintere Teil es Umzugs noch um die Kurve biegt und die ersten Gruppen schon wieder vom Kino her kommend den Platz erreichen.

„Für den Moderator wird das nicht ganz einfach werden“, räumt Zecha ein. „Aber wir wollen es dieses Jahr mit dem Turm versuchen.“

Sonst setzt man beim Pferdemarkt auf Bewährtes: samstags sind auf der Kocherwiese wieder viele Pferde unterwegs, am Sonntag ist in der Reithalle und um das Schloss einiges geboten. Dazu haben die Ladengeschäfte geöffnet und für die Besucher verkehren aus den Teilorten wieder Shutt- le-Busse. Der Montag steht ganz im Zeichen der Pferdeprämierung auf der Kocherwiese, des Krämermarktes und natürlich des Umzuges. Dazu gibt es wieder Programm in der Körhalle und in der Limpurghalle. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass es ein gelungener 83. Gaildorfer Pferdemarkt wird“, so Zecha.