Murrhardt Auf Zeitreise in die Welt einfacher Leute

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Lehramtsstudentin Susanne Krehlik spricht im Murrhardter Carl-Schweizer-Museum über die spannende Autobiografie des Hinterbüchelberger Bauern Gottfried Klenk.

Aufzeichnungen einfacher Leute aus früheren Epochen sind selten und darum von immensem Wert für die historische Forschung. „Um die tatsächliche Lebenswirklichkeit der Menschen in der Vergangenheit zu rekonstruieren, brauchen wir solche Quellen“, betonte Dr. Gerhard Fritz, Professor an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd im Einstieg zu einem spannenden Vortrag im Carl-Schweizer-Museum in Murrhardt.

Fritz Studentin Susanne Krehlik hat einen echten Schatz zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts für ihre Abschlussarbeit ausgewertet: die Autobiografie in Tagebuchform des Bauern Gottfried Klenk (1792 bis 1865) aus Hinterbüchelberg. Die Aufzeichnungen seien nur mühsam zu entziffern, auch weil Klenk nur etwa drei Jahre zur Schule ging und „keinerlei Rechtschreib- und Satzzeichen-Maßstäbe hatte“. Das Buch fand der einstige Dorfschullehrer Giselher Gruber in einem Steinberger Bauernhaus und brachte es 1984 Fritz. Ulrike ­Miller, Urururenkelin des Verfassers, entdeckte es wieder im Nachlass ihrer Mutter Irmgard Wurst.

Susanne Krehlik analysierte Gottfried Klenks Notizen unter verschiedenen Aspekten: Biografie und Familie, Mentalitäts-, Sozial-, Religions-, Zeit- und Klimageschichte, dazu die Aufzeichnungen dessen älteren Bruders Johann Jacob Klenk. Gottfried Klenk wurde 1792 in Hinterbüchelberg geboren und starb 1865 in Faulherrnhof bei Aalen. Sein älterer Bruder Johann Jacob wurde Ende März 1812 zu Napoleons Russlandfeldzug eingezogen und fiel im Juli desselben Jahres.

1815 heiratete Gottfried Klenk in Murrhardt Magdalena Barbara, die 1765 kurz vor ihm starb. Sie hatten je drei Söhne und Töchter: Eva Barbara starb mit vier Jahren an einem Augentumor, Sohn Johann Georg kam mit 16 Jahren bei einem Erdrutsch bei Oberkochen ums Leben. Einen Großteil seines Lebens verbrachte Klenk in Faulherrnhof. Zum Hintergrund erzählte Krehlik, Gottfrieds jüngerer Bruder Georg Michael habe diesen „gequält“, ihm seinen Erbanteil von 800 Gulden auszubezahlen. So musste er den elterlichen Hof verkaufen. Ein Rätsel bleibe, wieso er in den Raum Aalen zog. Sicher sei aber, „dass er diesen Ort wohl nicht freiwillig wählte, da er in seinen Aufzeichnungen seinen Missmut über die neue Heimat ausdrückte“, so Krehlik.

Vom Glaube her tief religiös

Religiös, vermutlich pietistisch geprägt, spielte der Glaube an einen gnädigen Gott, der Sünden vergibt, eine wichtige Rolle in Klenks Leben. Er war aber auch Beobachter. Unwetterverläufe habe er deutschlandweit verfolgt und ungewöhnliche Natur-, Wetter- und Klimaereignisse verzeichnet. Drastisch schildere er Hungersnöte, in denen die Leute „Gras, Klee und Schnecken“ aßen. Im Januar 1831 beobachtete er Polarlichter: „Ein Flammenmeer am Firmament.“ Ein Großteil der Aufzeichnungen drehe sich um das Wetter, Missernten, bäuerliche Arbeit und schwankende Preise. Klenks Verwandtschaftsverhältnisse habe sie rekonstruiert mithilfe des Ortsfamilienbuchs von Andreas Kozlik, Vorsitzender des Geschichtsvereins für Murrhardt und Umgebung.

Ein Kleinod sei eine Zeichnung von Johann Jacob Klenk: Sie zeige vermutlich Vater und Sohn in der regionalen Festtagskleidung Anfang des 19. Jahrhunderts mit vielen Knöpfen und Verzierungen, die laut Museumsleiter Christian Schweizer bei Schäfern üblich war. Die Schafzucht sei im Raum Aalen weit verbreitet gewesen, doch „Gottfried Klenk war selbst kein Schäfer, da er dies nicht notierte“, stattdessen beschreibe er, welche Nutzpflanzen er anbaute, fand Susanne Krehlik heraus. Ihre Arbeit wird im Jahrbuch 2019 des Historischen Vereins für Württembergisch Franken veröffentlicht.