Ausstellung Auf Spurensuche

Gschwend / Peter Biernat

Etwa 100 Jahre lang, zwischen 1750 und 1850, waren bunt bemalte Möbel große Mode in den Häusern der ländlichen Bevölkerung. Besonders Truhen, Schränke und Himmelbetten wurden von den Dorfschreinern nicht nur hergestellt, sondern auch prachtvoll bemalt. In der Zeit davor war die Schablonenmalerei und später die maserierte Holzoberfläche modern. Mit diesen Maltechniken konnte man die weniger wertvollen Weichhölzer aufwerten.

In der Umgebung ist die Schreinerfamilie Rößler aus Untermünkheim die bekannteste Familie, zumal sie ihre Möbelstücke signierte und die Objekte dadurch leicht dieser Familie zuzuordnen sind. Auch die Möbel der Schreinerwerkstätte Wörner aus Fichtenberg können aufgrund umfangreicher Forschungsarbeiten heute eindeutig zugeordnet werden. Auf Anregung von Karl-Heinz Wüstner vom Rößlermuseum in Untermünkheim wurde der Blick der Mitarbeiter des Heimatmuseums in Horlachen auf eine Vielzahl bemalter Möbel gelenkt, die offensichtlich aus der Gschwender Gegend stammen müssen. Bei der Suche in Archiven konnte eine Schreinerfamilie Stegmayer gefunden werden, die in der fraglichen Zeit in Gschwend, Gaildorf, dem Gläserhof und in Sulzbach-Laufen lebte und zum Teil über mehrere Generationen arbeitete. Teilweise konnte auch die Existenz der Schreinereien nachgewiesen werden. Mehrere Truhen wurden in den vergangenen Jahren in den Museumsbestand übernommen.

Mit der diesjährigen Sonderausstellung präsentiert das Museum diese Möbel, ergänzt durch einen reich bemalten Stegmayer-Schrank, der vom Museum in der „Hirschgaß’ 5“ aus Fichtenberg ausgeliehen werden konnte.

Es gab noch weitere Schreinereien in der Umgebung, die bemalte Möbel fertigten. Zu einer solchen Werkstatt gehört der Schrank, der in Seelach in einem bejammernswerten Zustand gefunden und zwischenzeitlich von Gustl Wörner zeitaufwendig und fachmännisch restauriert wurde. Er bereichert nun die Museumssammlung und die Ausstellung.

Eine Einführung in die Ausstellung mit Eberhard Zimmer gibt es am kommenden Museumssonntag, 3. Juni, um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Museumsbesucher können sich an diesem Tag auch unter fachkundiger Anleitung in der „Bauernmalerei“ versuchen. Das Museum ist, wie an jedem ersten Sonntag im Monat, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Museumscafé bietet die Dorfgemeinschaft Horlachen wieder Kaffee und Kuchen an.