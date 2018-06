Verkehrsschau Auf Sicherheit bedacht

Fichtenberg / Von Karl-Heinz Rückert

In der Ortsmitte von Fichtenberg wurde das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. 85 Prozent von ihnen hielten sich an die Vorgaben. Es waren so gut wie keine Raser unterwegs. Nur geringe Beanstandungen stellte die Verkehrsbehörde bei der Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen in Mittelrot fest.

Die Behörde prüft, ob in der Schulstraße in den Morgen- und Mittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen stattfinden sollen. Als hilfreich betrachtete die Kommission, bei einer Verkehrsschau Ende April, in diesem Bereich eine Anzeigetafel aufzustellen, die Verkehrsteilnehmer auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit hinweist. Für eine Versetzung der Ortstafel an der Erlenhofer Straße sah die Verkehrsschaukommission keine Veranlassung, weil dafür die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Auf der Wendeplatte im Gewerbegebiet Obere Riedwiesen wird oft in Zweierreihen geparkt, was nach der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig ist. Entsprechend gekennzeichnete Parkmarkierungen könnten aus Sicht der Kommission zur Problemlösung beitragen. Die Gemeindeverwaltung will dazu mit den betroffenen Anliegern Kontakt aufnehmen.

Unterführung für Fußgänger

Die Fußgängerunterführung unter der Bahnlinie in der Rathaus­straße wird unzulässigerweise immer wieder von Quads, Motorrädern und Reitern benutzt. Das Bürgermeisteramt kann Verstöße gegen die unrechtmäßige Benutzung der Unterführung bei der Bußgeldstelle anzeigen.

Der Abzweig zur Landesstraße 1050 in Richtung Hausen an der Rot am Ende der Umgehungsstraße wurde bereits in der Vergangenheit durch die Unfallhäufigkeitsverkehrsschau in Augenschein genommen. In diesem Jahr ereignete sich an dieser Stelle ein Unfall mit verletzten Personen. 2017 wurde dort kein Unfall registriert. Die Verkehrsschau zur Unfallhäufigkeit wird den Verkehrsknoten weiterhin beobachten.

Die Teilnehmer an der Verkehrsschau empfahlen dem Straßenbauamt, beim Regierungspräsidium anzufragen, inwieweit die Verkehrssituation durch bauliche Maßnahmen entschärft werden kann, etwa mit einem Kreisverkehr. Die Gemeinde prüft, ob landwirtschaftliche Wege, die durch eindeutige Beschilderung für den allgemeinen Verkehr gesperrt sind, für den Radfahrverkehr freigegeben werden sollen. Sie bittet daher um Hinweise und Rückmeldungen aus der Bevölkerung.