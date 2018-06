Förderung Auf gesunde Lebensweise eingestellt

Fichtenberg / Brigitte Hofmann

Ein Jahr lang hatten sich die Kinder und Erzieherinnen im Fichtenberger Kindergarten intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung befasst. Immer donnerstags wurde das von Fichtenberger Firmen gesponserte Obst geschnitten, an allen Tagen für ausreichend Bewegung gesorgt und auch sonst vieles getan, was einer gesunden Lebensweise entspricht. Dabei assistierten die Piratenkinder Finn und Fine, zwei niedliche Handpuppen, die als Identifikationsfiguren und Vorbilder dienten. Alle Kinder haben bereitwillig mitgemacht, freut sich Kindergartenleiterin Sabine Brenner. Die Eltern waren in das Projekt eingebunden und wurden mit entsprechenden Informationen versorgt.

Im Jahr 2006 hatte die Baden-Württemberg-Stiftung das Programm „Komm mit in das gesunde Boot“ aufgelegt. Das Ziel ist, dass die Kinder Kompetenzen erwerben, die zu einer gesteigerten Lebensqualität im körperlichen, geistigen und emotionalen Bereich führen. Mehr als 100 000 Kinder wurden bereits auf spielerische Art und Weise an gesundheitsfördernde Aktivitäten herangeführt. Wie die sich auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindergartenkindern auswirken, wird in der Gesundheitsstudie, begleitet von Experten des Universitätsklinikums Ulm unter Leitung von Professor Dr. Jürgen M. Steinacker, wissenschaftlich untersucht. Erziehungskräfte, für die Fortbildungsmaßnahmen verpflichtend sind, sollen als Multiplikatoren im Bereich Gesundheitsförderung wirken.

Alle Auflagen erfüllt

Im Kreis der Erzieherinnen sei man sich sofort darin einig gewesen, sich für die Studie zu bewerben, erinnert sich Sabine Brenner. Die erste Messphase startete im Herbst 2016, die Abschlussmessung ein Jahr später. Sämtliche Auflagen wurden erfüllt, begleitend eine detaillierte Dokumentation erstellt. Aktuell haben 62 Kindergärten in Baden-Württemberg an der Studie teilgenommen.

Für sein vorbildliches Engagement erhielt der Fichtenberger Kindergarten in der vergangenen Woche nun das Zertifikat „Komm mit in das gesunde Boot“ verliehen. Stellvertretend für Kindergarten und Gemeinde waren Sabine Brenner und Uli Braxmaier nach Stuttgart gereist, um die Urkunde entgegenzunehmen. Die Studienergebnisse werden momentan ausgewertet und im kommenden Jahr veröffentlicht.