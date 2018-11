Ökologie Auf Du und Du mit Zecken und Käfern

Gaildorf / Alexander Ruff

Genau genommen war es kein Vortrag, eher eine mit Musik untermalte voll automatisch ablaufende Bildmeditation, die es in sich hatte. In ungezählten Stunden hat Waldmann, der seit 40 Jahren Naturmotive fotografiert, bis auf sehr wenige Ausnahmen alle Aufnahmen „ums Haus rum“ gemacht und entsprechend der Jahreszeiten vom Frühjahr bis zum Winter angeordnet.

Früher auf Vögel spezialisiert, Auge in Auge mit dem Eisvogel, zieht Waldmann heute eher Blumen und Pilze vor, die er meist auf dem Boden liegend fotografiert, auf Du und Du mit Zecken, Käfern und anderen Krabbeltieren, die morgendliche Kälte in allen Poren. Im Nu war nach einer guten halben Stunde der erste Vortragsteil vorbei und Zeit für Gespräche bei einem Glas Sekt oder Wein, bevor Teil zwei folgte.

Im Anschluss beantwortete Waldmann ausführlich Fragen zur Foto-Technik und -Ausrüstung und seinen Erfahrungen in und mit der Natur. Intakte Biotope bedürfen harter Arbeit, so der Fotograf aus Satteldorf. Die Heile-­Welt-Natur gebe es nicht. Immer öfter würden Windräder mitten in den Wald gebaut – mit entsprechenden Folgen. Der Klimawandel sei auch bereits für ihn daran zu spüren, dass alles zu jeder Zeit blühe und es zwischen den Jahreszeiten keine Übergänge mehr gebe.

Seltene Arten vor der Haustür

Bereits im Mai dieses Jahres hat Gerhard Waldmann mit seinem Sohn Naturfotografien auf Initiative der IG Kunst in der Galerie im Alten Schloss ausgestellt. Diese Ausstellung hatte sehr vielen Besuchern gefallen, was den Nabu sozusagen zu einer Wiederholung in Form einer Multimediashow bewogen hat. Nicht nur für sie war die Multimediaschau

eine Bestätigung dafür, dass viele seltene Tier- und Pflanzenarten vor unserer Haustür nur durch konsequenten Schutz und Pflege ihrer Lebensräume erhalten werden können. Ansonsten werden Orchideenarten wie das Brand-Knabenkraut in der Zukunft nur noch auf Bildern zu sehen sein.

Karl-Heinz Johe vom Nabu Gaildorf-Limpurger Land dankte für den brillanten Vortrag und der IG Kunst für die gute Zusammenarbeit. Er gab einen Ausblick für das nächste Jahr, in dem der Nabu eine Aktion zum Thema Natur im Garten plane. Verena Geiger sicherte ihm die Unterstützung der IG Kunst zu.