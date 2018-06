Stadtseniorenrat Auf der Suche nach dem idealen Pflegekonzept

Gaildorf / Peter Lindau

Der Gaildorfer Stadtseniorenrat spricht mit der Landtagsabgeordneten Jutta Niemann. Dabei geht es auch um Betreuung und Ärzteversorgung.

Wir leiden in Gaildorf an einem Abbau von Infrastruktur. Das Krankenhaus ist weg, Fachärzte fehlen.“ Hans-Heinrich Lübke, Vorsitzender des Stadtseniorenrates, skizzierte diese Woche im Gespräch mit der einzig noch verbliebenen Abgeordneten aus dem Haller Landkreis im Landtag von Baden-Württemberg, was die Älteren im Limpurger Land bewegt. Jutta Niemann (Grüne) hörte aufmerksam zu und trat am Mittwochnachmittag mit Lübke und zwölf weiteren Mitgliedern des Stadtseniorenrates im Sitzungssaal des Gaildorfer Rathauses in den Dialog.

Die Abgeordnete sprach sich für eine Akademisierung von Pflegeberufen aus und schnitt damit ein zentrales Thema an, was ältere Jahrgänge bewegt. Einig waren sich alle, dass eine Tätigkeit in der Pflege gesellschaftlich respektiert und finanziell entsprechend entlohnt gehört. Für Niemann ist klar, dass eine lückenlose flächendeckende Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum Geschichte ist. „Das bekommen wir nicht zurück“, ist sie überzeugt, obwohl sie von diversen Förderprogrammen und Initiativen der aktuellen Landesregierung zum Thema Haus- und Allgemeinärzte berichtete. Speziell für den ländlichen Raum sprach sich die Politikerin dafür aus, Pflegekräfte künftig mit mehr Kompetenzen auszustatten. Das bedeute, dass Tätigkeiten, die derzeit exklusiv Ärzten vorbehalten sind, in der Zukunft auch von Pflegekräften ausgeübt werden können.

Übertriebene Bürokratie

Aus den Reihen des Stadtseniorenrates blieb das nicht ohne Kritik. Um einfach mal mit jemandem spazieren gehen zu können oder zu plaudern, bedürfe es keines Examens. Allgemein gelte es, die ausufernde Bürokratie und den Dokumentations-Wahn in die Schranken zu weisen. Viele Ehefrauen pflegen ihren Mann zu Hause. In diesem Fall frage niemand nach der Qualifikation.

Das stellte die Abgeordnete nicht in Abrede. Was den Aufwand für Nachweise betrifft, sieht sie den Schlüssel abermals in einer Aufwertung der Pflegeberufe: „Wenn ich Leute gut ausbilde, muss ich Qualität nicht über Dokumentationen sichern.“

Thematisch sei die Landesregierung am Thema dran. Unter anderem habe man das Innovationsprogramm häusliche Pflege auf den Weg gebracht. Was übertriebene Bürokratie betrifft, sieht Niemann eine Chance in der fortschreitenden Digitalisierung. Das solle aber nicht heißen, dass Alte künftig von einem Computer betreut werden.