Gaildorf Bibelwoche: auf der Achterbahn des Lebens

Gaildorf / swp

In der Bibelwoche in Eutendorf und Ottendorf geht es um die Rolle des Glaubens im Alltag.

Die evangelische Kirchengemeinde Eutendorf-Ottendorf lädt vom 28. Januar bis 2. Februar zu einer besonderen Woche ein. An drei Abenden erzählen unterschiedliche Personen, wie in den Gegebenheiten des Alltags der christliche Glaube Orientierung geben und das Leben gestalten kann.

Dorothea Hille spricht am Montag, 28. Januar, unter dem Titel „Auf der Achterbahn des Lebens“ über Glaube in leidvoller Erfahrung. Die dreifache Mutter hat Theologie und Deutsch studiert, ist verheiratet, wirkt im Kirchenchor mit und ist in der Frauenfrühstücksarbeit engagiert. Sängerinnen und Sänger des Gospelchors Großaltdorf/Vellberg wollen am Mittwoch, 30. Januar, zu der Entdeckung anregen, dass Gott im Alltag auch im Unspektakulären gespürt werden kann.

Armin und Christine Schwalfenberg sprechen am Freitag, 1. Februar, zum Thema „Der Weg mit Gott, wenn es anders kommt als gedacht“. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Eutendorf. Armin und Christina Schwalfenberg kommen aus Herborn in Hessen und engagieren sich in verschiedenen Bereichen der evangelischen Kirche und der Freikirchen. Armin Schwalfenberg, Jahrgang 1956, ist Rechtsanwalt, Christina Schwalfenberg, Jahrgang 1960, Religionspädagogin. Der Posaunenchor sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag, 3. Februar, gestaltet der Gitarrenchor Kaisersbach den Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche in der Kirche in Ottendorf. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.

