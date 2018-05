Ausschreibung Auf den Spuren des Stifters

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ein pfiffiger, gut gemachter Videofilm über Gaildorf? Ein spannender Beitrag zur Geschichte der Stadt und des Limpurger Landes? Eine heimatkundliche Projektarbeit in Wort und Bild? Besonderes ehrenamtliches Engagement zur Pflege alten Brauchtums? Die Antwort lautet in allen Fällen: Ja. Mit solchen Beiträgen können sich Bürgerinnen und Bürger, die in Gaildorf und den umliegenden Gemeinden daheim sind, noch bis 31. Juli um den in diesem Jahr erstmals ausgelobten „Hans-König-Heimatpreis“ bewerben.

Für die Zukunft lernen

Benannt ist der Preis nach Gaildorfs Ehrenbürger Hans König, der im Sommer 2017, einen Tag vor seinem 81. Geburtstag, verstarb. Hans König, von 1966 bis 1986 Bürgermeister der Stadt und später als landesweit geschätzter Heimatforscher und Publizist engagiert, hat der Stadt sehr viel von dem zurückgegeben, was sie im Lauf der Jahrhunderte durch Kriegswirren und Plünderungen, Brände und sonstige Umstände verloren hat: eine reiche, fast vergessene Geschichte.

Er wollte mit seinem Tun allerdings nicht nur die Bücherregale interessierter Leser füllen, sondern auch jüngeren Generationen verdeutlichen, welche Entwicklung Gaildorf in den zurückliegenden Jahrhunderten genommen hat. Mehr noch: Hans König beschwor im Rahmen seiner vielen geschichtlichen Vorträge immer wieder seine Mitmenschen, sich auch selbst mit der Stadtgeschichte auseinanderzusetzen: um in der Gegenwart aus Vergangenem für die Zukunft zu lernen.

Sein Lebenswerk – Bücher, Broschüren, Aufsätze in Zeitungen und Zeitschriften, Vereins-Chroniken oder Lexika – ermuntert also, vereinfacht ausgedrückt, zum Mitmachen. Und dazu schreibt die Bürgerstiftung Gaildorf erstmals in diesem Jahr ganz im Sinne des verdienten Chronisten den „Hans-König-Heimatpreis“ aus (wir haben berichtet). Die Idee dazu hatte Bürgermeister Frank Zimmermann, und der stieß bekanntlich mit seinem Vorschlag, auf diese Weise Hans Königs Vermächtnis in Ehren zu halten, im Stiftungsrat durchweg auf Zustimmung.

Noch zu Lebzeiten hatte Hans König den Grundstock für den Heimatpreis gelegt: Anlässlich seines 80. Geburtstags am 10. Juli 2016 bat er die Schar der Gratulanten, ihm nichts zu schenken, sondern eine Spende an die im Jahr 2000 auf Initiative von Ehrenbürger Gerhard Schick ins Leben gerufene Bürgerstiftung zu leisten. Das Ergebnis: 9000 Euro sind zusammengekommen.

Nun sollen Bürger aus Gaildorf und den Gemeinden des Limpurger Landes für herausragende Verdienste um die Heimatforschung – erworben „in Wort, Schrift und Bild“ oder durch „he- rausragendes heimatkundliches Engagement“ – ausgezeichnet werden. Neben dem mit 1000 Euro dotierten Hauptpreis gibt es einen separaten Jugendpreis über 500 Euro. Bewerbungen sind bis Ende Juli noch möglich.

Viel Potenzial

Bürgermeister Frank Zimmermann weiß, dass im hiesigen Raum noch viel preiswürdiges Potenzial schlummert. Und so würde er sich freuen, wenn sich eben dieses Potenzial in Form von Bewerbungen um den „Hans-König-Heimatpreis“ bemerkbar machen würde.