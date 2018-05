Fichtenberg Maifest: Zelt beinahe voll

Next

Fichtenberg / . Karl-Heinz Rückert

Gute Musik und ein volles Zelt: Der Fichtenberger Musikverein freut sich über ein gelungenes Maifest.

Das Fest, das Wetter – einfach schön! Damit wäre schon alles zum Maifest des Musikvereins Fichtenberg gesagt, hätten da nicht an allen Festtagen unzählige Gäste den Weg zum Festplatz in der Rottalaue gefunden, die sich mit gemütlicher Blasmusik unterhalten und sich ein vielfältiges gastronomisches Angebot schmecken ließen.

Den Auftakt des Maifestes gestalten die Fichtenberger Musiker seit Anbeginn der Veranstaltung, die schon bald auf eine 30-jährige Tradition zurückblicken kann, mit einer Bierprobe, die der Musikverein Nattheim mit zünftiger Blasmusik stimmungsvoll umrahmte. Die „Makos-Männer“, eine lose Vereinigung von Musikern aus Kapellen der Umgebung, machten mit ihrer Musik Lust, das Samstagsabendvesper im Festzelt zu verzehren. Danach hieß es mit den Musikern aus Westhausen „Schiff ahoi“ – und ab ging eine musikalische Reise im stilvoll über die Toppen beflaggten Zeltschiff durch internationale Länder und Gewässer.

Umhegt und gepflegt wurden die Passagiere vom aufmerksamen Servicepersonal und zahlreichen Smutjes in der langen Festkombüse. Bei ruhigem Seegang ließ sich das Publikum gemächlich durch die Nacht treiben. Schwankendes Deck konnte allerdings nicht ausgeschlossen werden, wenn man den Drinks in der Schatzinsel-Bar oder den Mixgetränken an der Lime-Bar nicht widerstehen konnte.

Die Liebe war Thema beim Zeltgottesdienst am Festsonntag, den die Fichtenberger Alphornbläser nach dem Glockengeläut der nahen Kilianskirche feierlich im Zelt eröffneten. Prädikant Bernd Hessenthaler hatte sich selbst einen Vers darauf gemacht und trug seine Predigt gereimt vor. Den Gesang der Gemeinde begleitete der Musikverein Fichtenberg sehr gefühlvoll.

Zur nahenden Mittagszeit war der Zulauf in das Festzelt überwältigend. Die Gäste belegten das Zelt bis beinahe auf den letzten Platz, um sich das breite Angebot zum Mittagstisch schmecken zu lassen. Für die frisch gepressten Spätzle aus einer überdimensionalen, nicht „haushaltsüblichen“ Spätzlesmaschine legten sich einige Musiker mächtig ins Zeug.

Gelungenes Fest „nach Maß“

Appetitliche Anregung steuerte die Unterhaltungsmusik des Gastvereins aus Langenbeutingen bei. Eiscreme und ein Kinderprogramm, das die Musikvereinsjugend auf die Beine gestellt hatte, waren den Kindern bei sommerlichen Temperaturen nebenbei eine willkommene Abwechslung. Zum Kaffee und Kuchen spielte der Musikverein Welzheim auf. Den musikalischen Festreigen schlossen am Abend die Musikerfreunde aus Holzhausen. „Ein gelungenes Fest nach Maß“, darüber waren sich die Fichtenberger Musiker einig