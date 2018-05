Kirche Auch die Stadtkapelle wirkt mit

Gaildorf / bu

Die katholische Kirchengemeinde feiert am Donnerstag das Fronleichnamsfest in gewohnter Art und Weise, also mit einem Festgottesdienst in Sankt Josef um 9 Uhr, mit einer Prozession und einem Gemeindefest.

Die Prozession führt durch die Bahnhof-, See- und Uhlandstraße und dann über den St.-Florian-Weg zurück zum Kirchplatz. Bei dieser Station wird das Evangelium verkündet und Fürbitten werden ausgesprochen. Der sakramentale Segen wird zum Abschluss in der Kirche erteilt.

Das Gemeindefest findet dann bei entsprechendem Wetter erstmals auf dem Kirchplatz statt. Auch die Stadtkapelle Gaildorf hat diesen Tag fest in ihrem Terminkalender vorgemerkt. Die Musikerinnen und Musiker spielen im Gottesdienst, bei der Prozession und zur Unterhaltung nach der Prozession beim Gemeindefest. Den Blumenteppich legen in diesem Jahr Jugendliche der Gemeinde. Beim Fronleichnamsfest tragen die Gläubigen Christus in Gestalt des konsekrierten Brotes durch die Stadt und bekennen sich öffentlich zu ihrem Glauben. Seit Papst Urban der IV. im Jahre 1264 dieses Fest zum „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ erhob, feiern die Christen in aller Welt dieses Kirchenfest. Falls das Wetter eine Prozession nicht zulässt, finden der Gottesdienst in der Kirche und das Gemeindefest im Gemeindehaus statt. Das Fest beginnt mit einem Weißwurstessen, es gibt den gewohnten Mittagstisch und bei Kaffee und Kuchen klingt dann der Tag aus.