Finanzen Auch die Kegler müssen bluten

Richard Färber

Seit die Fichtenberger keine Geldsorgen mehr haben, geht’s oft ums Geld. Vor 15 Jahren hat sich die Gemeinde schuldenfrei gemeldet und seitdem auch keine Zinsen mehr bezahlt, sondern kassiert – falls es denn welche gab. Man rechnet entspannter in einer solchen Situation, vor allem, wenn sie von Dauer ist.

Denn zwischenzeitlich wurde eine Umgehungsstraße gebaut. Die Haupt- und die Bahnhof­straße sowie große Bereiche der Dentelbergsiedlung wurden neu gestaltet und saniert. Das Baugebiet Waldeck ist erschlossen und beinahe gefüllt, die Sportkameradschaft kickt auf einem neuen Rasen und die Feuerwehr, deren Magazin vor sieben Jahren modernisiert und erweitert wurde, fährt seit Kurzem mit einem neuen Löschfahrzeug zum Einsatz – um nur einige der Investitionen der letzten Jahre zu nennen.

Wachsende Rücklagen

Das Polster ist freilich nicht geschrumpft, sondern dicker geworden. Das hat Gründe: die anhaltende Konjunktur etwa, die die kommunalen Haushalte regelmäßig mit Steuereinnahmen flutet. Auch der kenntnisreiche Umgang mit den Fördersystemen von Bund und Land spielt eine Rolle: Wenn’s Mittel gibt, weiß man sie zu holen.

Für die Kegelbahn in der Gemeindehalle gibt’s keinen Fördertopf. Deshalb hat die Verwaltung dem Gemeinderat eine Gebührenanpassung vorgeschlagen. Der Preis für die Getränke soll um zehn Cent, die Nutzungsgebühr selbst um einen auf sieben Euro die Stunde erhöht werden.

Jörg Weckler findet’s überzogen, „wegen einem Euro rumzumachen“; es genüge, die Getränkepreise etwas zu erhöhen. Bürgermeister Roland Miola ärgert sich über das unvermittelt aufblitzende Bild von der schuldenfreien Gemeinde, die treue Bürger ausnimmt, hält Wecklers Vorschlag aber auch sonst für „schräg“. Die Erhöhung würde dann nur von Gruppen getragen, die sich nicht selbst versorgen. Weckler schlägt vor, einen Mindestverzehr einzuführen. Waltraut Wiegand findet, der zusätzliche Euro tue niemandem weh. Uli Braxmaier erinnert an die letzte Bierpreiserhöhung und was es da für Diskussionen gegeben habe. Wolfgang Fritz gibt zu bedenken, dass die Kegelbahn auch mal repariert oder saniert werden müsse und Miola führt die Friedhofsgebühren ins Feld: Damit strebe man doch auch Kostendeckung an. Die Erhöhung wird bei einer Gegenstimme beschlossen. Und das Bier kostet künftig 1,90 Euro die Halbe.

Breitbandausbau wird teuer

Die Diskussion könnte als unwichtig abgetan werden, wäre sie nicht so grundsätzlich geführt worden. Es geht ums Prinzip dabei, und, unausgesprochen, auch um eine Grundsatzfrage, die sich in nahezu jeder Sitzung stellt: Wem tut man Gutes und warum? Außerdem steht sie nicht für sich, sondern wird flankiert von Aufgaben, die eben nicht für einen Euro erledigt werden können. Miola erwähnt explizit den Breitbandausbau. Heinz Kastenholz vom Energiezentrum hatte ihm wenige Stunden zuvor eine grobe Investitionsplanung für die nächsten fünf Jahre übermittelt.

Danach werden 1,1 Millionen allein für die Anschlüsse in Erlenhof fällig, die voraussichtlich 2021 verlegt werden. 1,6 Millionen Euro kosten im Folgejahr die Anschlüsse in Vorderlangert. Die Planung ist noch mit Unsicherheiten behaftet, zeigt aber, was auf die Gemeinde zukommt. Derzeit, so Kastenholz, prüfe man, wie die Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Landkreis, der für die Verlegung des Backbones, des Glasfaserhauptstranges, zuständig ist, gestaltet werden muss, um möglichst hohe Fördersätze herauszuholen.

Sie dürften sich laut Kastenholz auf etwa 70 bis 90 Prozent der Nettokosten belaufen. Der Breitbandausbau wird die Gemeinde also auch nicht in den Schuldenstand treiben – das kommunale Guthaben kann weiterhin entspannt verteidigt werden.