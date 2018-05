Abtsgmünd Auch die Gräfin hat einen grünen Daumen

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Drei Tage auf Schloss Hohenstadt: 80 Anbieter locken zahlreiche Besucher in den historischen Adelssitz mit seinen weitläufigen Anlagen.

Zu einem wahren Besuchermagnet hat sich die Haus- und Gartenausstellung auf Schloss Hohenstadt entwickelt. Mehr als 80 Aussteller haben am vergangenen Wochenende ein vielfältiges Spektrum an Kunst, Dekorationsartikeln und vielem Nützlichen für Haus- und Garten gezeigt. An allen drei Tagen war die vierte Ausstellung dieser Art in dem charmanten Ambiente von Schloss Hohenstadt und seinem historischen Heckengarten hervorragend besucht. Garten- und Pflanzenfreunde erkundeten das Gelände, Kunst- und Kulturbegeisterte schauten sich um, Familien genossen das Erlebnis.

Eröffnet wurde die Ausstellung am Freitagabend von Reinhold Graf Adelmann und seiner Frau Anne Gräfin Adelmann. Sängerin Ines Weidenbacher umrahmte die Eröffnung musikalisch.

Das ungewöhnlich vielfältige Angebot machte es zu einem Vergnügen, im Heckengarten zwischen den Buchs- und Buchenhecken, den Rosensträuchern oder im weitläufigen Gartenbereich direkt beim Schloss unter den schattigen alten Lindenbäumen zu wandeln und sich Anregungen für den eigenen Garten oder das Haus zu holen und dabei auch die Einmaligkeit des Heckengartens zu genießen. Dort fand man auch an allen Tagen immer ein kleines schattiges Plätzchen zum Ausruhen unter den Arkaden der jahrhundertealten Buchenhecken.

Zu sehen waren unter anderem Motorsägenkunst, Garten- und Forstgeräte, Blütenträume in Gold und Silber, Textilprodukte zum Wohlfühlen, Hutmode, Dekorationselemente aus Holz, Metall oder Beton sowie selbstgemachte Produkte wie Senf, Öle, Delikatessen aus Kräutern oder edle Liköre und Brände, die selbstverständlich auch verkostet werden konnten. Natürlich fehlten auch Pflanzen, Bäume und Sträucher für den Hausgarten nicht. Rosenliebhaber erfreuten sich an den blühenden Gewächsen der ältesten deutschen Rosenschule Schultheis. Anne Gräfin Adelmann war nicht nur Mitorganisatorin, sie hat auch einen grünen Daumen und präsentierte selbst ausgesuchte Garten- und Gemüsepflanzen in einem kleinen Verkaufsstand.

Wer wollte, konnte sich von Nikolaus Graf Adelmann persönlich durch das Schloss führen lassen. und erfuhr vieles über die Geschichte des Bauwerkes und der gräflichen Familie. Am Samstag durften sich die Besucher auch an den historischen Tänzen und Gewändern der Staufersaga aus Schwäbisch Gmünd erfreuen, deren Mitglieder durch die Anlagen flanierten. Am Sonntag gab es mit Kinderschminken und Märchen­erzählerin Marie-Luise Ilg noch ein spezielles Kinderprogramm. Und für das leibliche Wohl war natürlich ebenfalls bestens gesorgt.