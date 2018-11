Diskussion Auch der Stadtwald ist Thema

Gaildorf / swp

Ein breites Themenspektrum umfasst die nächste Sitzung des Gaildorfer Gemeinderats, die am Mittwoch, 28. November, um 18 Uhr im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses beginnt. Zunächst geht es um den Stand der Dinge in Sachen energetisches Quartierkonzept. Experten, die im Auftrag der Stadt daran arbeiten, werden über erste Ergebnisse berichten.

Weitere Themen sind die Vergabe der Unterhaltsreinigungen in der Schloss-Realschule, im städtischen Baubetriebshof und im Kindergarten Ottendorf und der sogenannte Natural- und Finanzplan für den Stadtwald im Jahr 2019. Geändert werden sollen die Wasserversorgungs- und die Abwassersatzung, worüber der Gemeinderat zu befinden hat. Außerdem steht die Vergabe der Arbeiten für die künftige Klärschlammentsorgung an. Und was den Baubetriebshof betrifft: Der Fastrac-Schlepper ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden.

Konfliktträchtig ist das Thema, das zu fortgeschrittener Stunde ebenfalls zur Sprache kommen soll: Es geht um die Verkehrsführung in der Kanzleistraße, die nach dem Willen des Landratsamts Schwäbisch Hall geändert werden soll. Vorgesehen ist die Verengung auf eine Fahrspur.