Gaildorf Entenrennen soll helfen, Ideen zu finanzieren

Wissenswertes rund um den Enten-Wettbewerb

Lose, die den gelben Gummi-Enten zugeordnet werden, können ab 22. Juni an folgenden Stellen zum Preis von 4 Euro erworben werden: im Freibad auf dem Kieselberg, in der Stadtbücherei, bei der Buchhandlung Schagemann und bei Spielwaren Maier. Letzte Gelegenheit dazu besteht am Gaildorfer Samstag, 7 Juli, am Stadt der Zukunftswerkstatt vor der Buchhandlung Schagemann.

Sponsoren-Enten für Vereine, Firmen, oder Privatpersonen können für 150 Euro unter Telefon 07971/4433 (Buchhandlung Schagemann) erworben werden. Diese großen Enten schwimmen außer Konkurrenz mit. Sie sollen für Auflockerung sorgen – und mehr Geld in die Kasse spülen. Im Gegenzug dienen die Enten, die von jedem Sponsor optisch gestaltet oder mit einem Firmenlogo werden dürfen, als Blickfang und Werbeträger. Sie werden den Sommer über im Kassenraum des Freibads ausgestellt.

Die Schnellsten unter den kleinen Enten gewinnen. Die Sieger werden am Gaildorfer Samstag an der Bühne beim Kino bekanntgegeben. Wer nicht da sein kann: Die Ergebnisse werden in der Zeitung und per Aushang in der Buchhandlung Schagemann veröffentlicht. Wenn das Wetter nicht mitspielt, entscheidet das Los.