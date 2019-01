Murrhardt /

Der aus Gaildorf stammende Arzt Kai-Alexander Dähmlow hat 2016 die Praxis in der Karlstraße in Murrhardt übernommen. Die in die Jahre gekommene Praxis stand vor der Anpassung an zeitgemäße Ansprüche an eine Arztpraxis unter Berücksichtigung der barrierefreien Gestaltung, des Schutzes von Patientendaten und von Aufenthaltsräumen für Mitarbeitende.

Als Dähmlows Frau Julia von der Möglichkeit einer Förderung über das europäische Förderprogramm Leader erfuhr, nutzte sie die Chance und stellte im Sommer 2018 einen Förderantrag. Nun realisierte das Paar die Modernisierung der Arztpraxis mit Maßnahmen zur Schaffung eines lichtdurchfluteten Wartezimmers, mit einem Raumzuschnitt, der die Behandlungs- und Warteräume optimal voneinander trennt und kurze Wege schafft. Der nun barrierefreie Eingang ermöglicht einen Zugang in die Arztpraxis ohne Hindernisse. Ein weiterer Arbeitsplatz an der Rezeption verkürzt die Wartezeiten der Patienten. Das Labor wurde unter anderem mit optimal hygienisch zu reinigenden Möbeln ausgestattet.

Den Angestellten steht nun ein Personalraum zur Verfügung, welcher als Rückzugsraum dient, um auch die Gesundheit, die Ausgeglichenheit und Zufriedenheit im Team zu gewährleisten. Eine kleine Teeküche mit Sitzgelegenheiten gehört ebenso dazu wie die Möglichkeit zum Umkleiden. Das Praxisteam legt großen Wert darauf, effizient für Patienten da zu sein und sie in gesundheitsfördernder Atmosphäre zu behandeln. „Wir haben uns bewusst entschieden, nach Murrhardt zu kommen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Patientenversorgung vor Ort. Ohne Neuerungen wäre uns dies in Zukunft in diesem Umfang nicht möglich gewesen“, sagt Julia Dähmlow. Sie stammt aus Österreich, ist gelernte Grundschullehrerin und arbeitet in diesem Beruf auch in Murrhardt.

Kai-Alexander Dähmlow ergänzt: „Durch die Übernahme der Praxis sicherten wir die hausärztliche Versorgung. Wir sehen den Dienst des Hausarztes als wichtige Basisversorgung mit sozialer und ökonomischer Bedeutung für die Bevölkerung.“

Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner kann zu dieser Entscheidung nur gratulieren.