Gaildorf / Hans Buchhofer

Im Hof der Stadtschule begann am Samstag der diesjährige Tag der offenen Tür der Musikschule Schwäbischer Wald/Limpurger Land. Miriam Knödler stellte zu Beginn das Team der Musikschule mit ihren Instrumenten vor und weckte schon einmal das Interesse der Kinder und Jugendlichen, die sich zahlreich mit ihren Eltern versammelt hatten. Beim musikalischen Auftakt begeisterten die Jüngsten mit ihrer Lehrerin Cosima Kraft, dann zeigten die Flötenkinder mit drei fehlerlosen Vorträgen, was sie schon gelernt haben. Nach den Vorführungen im Schulhof konnten die Kinder zusammen mit ihren Eltern alle Musikinstrumente begutachten, ausprobieren und sich dann für eines entscheiden. Das Angebot der Musikschule reicht von der musikalischen Früherziehung über das Orff’sche Instrumentarium bis hin zur Grundausbildung an Blockflöten. Erst dann entscheiden sich die Schüler für ein Instrument. Das Spektrum der Ausbildung kann sich sehen lassen: Für Alt- und Querflöte, Gitarre, Klavier, Keyboard, Violine, Schlagzeug, Oboe und Trompete stehen versierte Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung.